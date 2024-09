Calcio, Eccellenza: in Coppa Italia vince solo la Lentatese

Non è stato un turno positivo in Coppa Italia d’Eccellenza per Leon Vimercate, Ardor Lazzate e Base 96 Seveso, tutte sconfitte; vince soltanto la Lentatese. Il terzo turno è in programma mercoledì 18 settembre mentre nel fine settimana del 7 e 8 settembre inizia il campionato.

Calcio, Eccellenza: Girone 8

La Leon cade (3-1) sul campo della Caronnese che passa in testa al girone con un punto sullo stesso Leon e Carpenedolo, vittorioso 3-1 sul Cazzagobornato Calcio. Alla squadra di Joelson servirà un successo e sperare che la Caronnese non vinca, per accedere agli ottavi di finale.

Calcio, Eccellenza: Girone 9

Si complica il cammino dell’Ardor Lazzate che dopo la sconfitta (3-0) contro il BSV Garda è quasi fuori dalla competizione, ma nulla è perduto: bisognerà battere con più di tre gol di scarto l’Orceana Calcio e sperare in una serie di combinazioni positive.

Calcio, Eccellenza: Girone 10

Il Base 96 Seveso saluta la competizione dopo la sconfitta a Cellatica. I due rovesci in altrettante partite sono stati fatali ai ragazzi di mister Giallonardo.

Calcio, Eccellenza: Girone 12

Turno di riposa che sorride al Meda che conserva la vetta del girone dopo il 2-2 tra Casazza e Altabrianza per cui basterà un punto nell’ultimo sfida contro il Casazza.

Calcio, Eccellenza: Girone 13

Nel girone della Casati Arcore, la Solbiatese regolando 0-4 il Città di Albino ha ipotecato la qualificazione. Servirà un’impresa ai brianzoli nell’ultima giornata.

Calcio, Eccellenza: Girone 14

La Lentatese batte 1-0 il Castiglione con il gol di Parravicini ma non basta anzi, i rossoblù danno un grande assist alla Fucina Muggiò, alla quale basterà non perdere con il Castiglione per passare il turno.

Calcio, Eccellenza: riepilogo risultati 2° giornata Fase a gironi

GIRONE 8: Caronnese – Leon Vimercate 3-1 (Zibert, 2 Malvestio per la Caronnese; Pellè della Leon); Carpenedolo – Cazzagobornato 3-1

GIRONE 9: Arcellasco – Orceana 0-2; Bsv Garda – Ardor Lazzate 3-0 (Pasini, 2 Porro)

GIRONE 10: Cellatica – Base 96 Seveso 2-0 (Masperi, Capelli); Milanese – Mapello 0-3

GIRONE 12: Altabrianza Tavernerio – Casazza 2-2; riposo: Meda

GIRONE 13: Albino – Solbiatese 0-4 (2 Scapinello, Martinez, Torraca); riposo: Casati Arcore

GIRONE 14: Lentatese – Castiglione 1-0 (Parravicini); riposo: Fucina Muggiò