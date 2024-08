Calcio, Eccellenza: vittorie per Leon, Fucina Muggiò e Meda in Coppa Italia

La stagione 2024/25 di Eccellenza è iniziata ufficialmente con il primo turno della Coppa Italia. Tutte le partite si sono disputate in notturna e tre società brianzole – Leon Vimercate, Fucina Muggiò e Meda, inserite in diversi gironi – hanno conquistato i tre punti in palio. I prossimi turni di qualificazione sono in programma nei giorni 1 e 18 settembre.

Calcio, Eccellenza: Girone 8

Cazzagobornato Calcio–Caronnese 0-0

Leon–Carpenedolo 5-2

Inizia con un sontuoso successo la Coppa Italia della Leon Vimercate che ha travolto 5-2 il FC Carpenedolo: protagonisti l’attaccante Simone Comelli con una tripletta e Bernardo Delle Fave (doppietta). Cazzagobornato Calcio–Caronnese 0-0. Prossimo turno: 1 settembre, ore 16, Caronnese–Leon.

Calcio, Eccellenza: Girone 9

Ardor Lazzate – Arcellasco Città di Erba 0-0

Orceana Calcio – Bsv Garda 0-0

Non si sblocca questo girone: entrambe le gare sono terminate a reti inviolate. Prossimo turno: 1 settembre, ore, 16 BSV Garda – A.Lazzate

Calcio, Eccellenza: Girone 10

Base 96 Seveso – Fc Milanese 1-3

Mapello – Cellatica 5-0

Passo falso per il Base 96 Seveso che perde in casa 1-3 con il FC Milanese: di Vara il gol della bandiera. Nell’altra sfida, il Mapello travolge 5-0 il Cellatica. Prossimo turno: 1 settembre, ore 15.30, Cellatica – Base 96 Seveso

Calcio, Eccellenza: Girone 12

Meda 1913 – Altabrianza Tavernerio 4-2

Turno di riposo per il Casazza. Il 18 settembre alle 20.30 Casazza–Meda.

Ottimo esordio del Meda 1913 che supera 4-2 l’Altabrianza Tavernerio grazie anche a un super primo tempo terminato 3-0 con le firme dell’attaccante Samuele Calmi (doppietta) che indirizzo il match approfittando di una distrazione della difesa comasca e quindi con Ambrosini che cala il tris girando in rete la punizione di Schinetti. Partita chiusa, ma a riaprirla nella ripresa è un penalty concesso agli ospiti per un intervento di Ambrosini e che Citterio trasforma. Il Meda non si scompone e la centra anche la traversa con Valtulina. Il giovane Ismail in contropiede poi cala il poker per il Meda saltando anche il portiere, mentre Citterio trova a sua volta la doppietta per una partita pirotecnica che il Meda di mister Cairoli vince con pieno merito.

Calcio, Eccellenza: Girone 13

Casati Calcio Arcore – Città di Albino 0-0

Turno di riposo per la Solbiatese. Il 18 settembre alle 20.30 Solbiatese – Casati Arcore.

Inizia con un prezioso pareggio ottenuto sul campo comunale in via Parco a Biassono l’avventura in Coppa Italia della Casati Arcore, neo promossa nell’Eccellenza.

Calcio, Eccellenza: Girone 14

La Fucina Muggiò – Lentatese 2-0

Turno di riposo: Castiglione. l’1 settembre alle 16: Lentatese-Castiglione.



Il primo derby brianzolo della stagione ha visto La Fucina Muggiò spuntarla 2-0 sulla Lentatese, altra squadra neo promossa nell’Eccellenza. Subito a segno bomber Picci, che conferma il buon precampionato, e raddoppio di Tota per certificare le ambizioni della rinnovata società.