Calcio, Eccellenza: il calendario e i derby delle brianzole, via l’8 settembre

Il Comitato Regionale Lombardo ha pubblicato i calendari dei campionati regionali e, per quanto riguarda l’Eccellenza, sono stati confermati tre gironi da 18 squadre con inizio fissato per domenica 8 settembre e fine andata al 22 dicembre e con turno infrasettimanale programmato per mercoledì 23 ottobre. Il girone di ritorno prende il via il 12 gennaio 2025, mentre la stagione regolare termina il 22 aprile (con altri due turni infrasettimanali, il 26 febbraio e il 19 marzo) prima di playoff e playout.

Calcio, Eccellenza: il calendario e i derby del Girone A

Le società della Brianza sono state divise tra i gironi A e B come di consuetudine.

Nel girone A, inizieranno tra le mura amiche il Base 96 Seveso, che ospiterà la Sestese Calcio, e il Meda 1913, che riceverà il Casteggio 1898. La neo promossa Lentatese di Lentate sul Seveso esordirà sul campo del Mariano Calcio, mentre l’Ardor Lazzate giocherà sul campo del Sedriano.

I derby sono: Lentatese-Base 96 Seveso (2° giornata), Lentatese-Meda 1913 (4° giornata), Base 96 Seveso-Meda 1913 (6° giornata), Lentatese-Ardor Lazzate (12° giornata), Base 96 Seveso-Ardor Lazzate (14° giornata), Meda 1913-Ardor Lazzate (16° giornata).

Calcio, Eccellenza: il calendario e i derby del Girone B

Nel girone B la neopromossa Casati Arcore (società che si è affiliata al Monza) ospiterà il Mapello. Inizieranno in trasferta la Leon Vimercate, sul campo dell’Altabrianza Tavernerio, e la nuova Fucina Muggiò, in casa dell’Academy Calvairate.

I derby sono: Leon-Casati Arcore (2° giornata), Casati Arcore-Fucina (3° giornata), Fucina-Leon (14° giornata).