Calcio eccellenza: ecco i gironi e il calendario con qualche sorpresa

Il Comitato Regionale Lombardia ha pubblicato i gironi di Eccellenza per la stagione 2024/2025. Qualche sorpresa per quanto riguarda il girone A, con le uscite di scena di Calvairate e FC Milanese, spostate nel girone B. Per il resto principio della territorialità, le novità sono rappresentate dalle neopromosse Casati Arcore, Cinisello, Ispra, Lentatese, Mariano Comense, Rhodense, Robbio, Sedriano e dalla retrocessa Legnano. Fissata anche per domenica 8 settembre la data di inizio del Campionato. Domenica 25 agosto inizia invece la Coppa Italia.

Eccellenza – I gironi

Girone A – Ardor Lazzate, Base 96 Seveso, Caronnese, Casteggio, Cinisello, FBC Saronno, Ispra, Legnano, Lentatese – Lentate s.Seveso, Mariano, Meda, Pavia, Rhodense, Robbio, Sedriano, Sestese, Solbiatese, Vergiatese.

Girone B – Casati Arcore, Academy Calvairate, Altabrianza di Tavernerio, Arcellasco, Brianza Olginatese, Cisanese, Colognese, Fucina, FC Milanese, Lemine Almenno, Leon – Vimercate, Luciano Manara Barzanò, Mapello, RC Codogno, Casazza, Trevigliese, Tribiano, Tritium – Trezzo sull’Adda.

Girone C – Atletico Castegnato, Bedizzolese, Carpenedolo, Castellana, Castiglione, Cazzago Bornato, Cellatica, Città di Albino, Darfo Boario, Juvenes Pradalunghese, Offanenghese, Orceana, Ponte San Pietro, Rovato, Scanzorosciate, Soncinese, Soresinese, Valcalepio.