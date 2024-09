Muggiò: ecco il Fucina Woman, il calcio femminile diventa realtà

Con la Fucina Woman il calcio femminile a Muggiò diventa realtà. Era uno dei sogni del presidente Luciano Pace che, raccontandosi già all’inizio della scorsa stagione, aveva rivelato il desiderio di realizzare una sezione calcistica femminile del Muggiò ed oggi – dopo avere portato la prima squadra maschile in Eccellenza e avere riqualificato lo storico campo di via Primo Maggio – anche quel sogno si è concretizzato: da quest’anno, infatti, la Fucina di Muggiò ha una squadra femminile under 17, che disputerà il campionato regionale sotto la guida tecnica di Matteo Terranova e di Davide Origo. “Era un po’ di anni che ci provavamo – ha raccontato Pace – ma abbiamo sempre trovato delle difficoltà a causa del numero esiguo di ragazze, che non ci permetteva di fare una squadra”.

Fucina Woman a Muggiò: organizzata la squadra anche con alcune atlete del Lesmo

Quest’anno, però, qualcosa è cambiato: “Abbiamo colto un’opportunità – spiega Pace – Infatti abbiamo saputo che il Lesmo, che da questo punto di vista ha una grande tradizione, avrebbe fatto fatica a organizzare la sua terza squadra, così ci siamo offerti di farla noi, accogliendo parte delle loro ragazze”. Pace, dunque, ha tagliato un altro traguardo storico nella storia calcistica di Muggiò: “Mi sono sempre collocato tra tradizione e futuro, andando spesso fuori dagli schemi, ed è così che iniziano i grandi cambiamenti: ci apprestiamo a vivere questa nuova avventura con grande entusiasmo”.

Fucina Woman Muggiò, ecco i nomi delle sedici

La presidenza della squadra femminile è stata affidata a Denys Maiorino, coadiuvati dalle dirigenti Simona Di Vita e Stefania Scarlata, che si occuperanno di gestire la stagione delle magnifiche sedici della Fucina Woman: Giada Abousaida, Serena Angilletta, Margherita Castelli, Emma Colombo, Anita Cuschera, Lara De Rosa, Giada Frattaroli, Denise Maiorino, Greta Marziale, Martina Metalli, Rebecca Sofia Origo, Giorgia Ottolini, Valentina Parolini, Giulia Adnana Petrusca, Delia Georgiana Rusu, Melissa Triunfo. Senza contare che altre tre ragazzine giocano in altrettante categorie più giovani, con i loro coetanei maschi.

D’altra parte tutto il movimento del calcio femminile appare in costante crescita: gli ultimi dati disponibili della Figc, infatti, rivelano che tra il 2008 e il 2022, il numero delle calciatrici tesserate è passato da 18.854 a 36.552, mentre si stima che gli appassionati al calcio femminile in Italia passeranno dagli attuali 10,2 milioni fino a 22,6 milioni entro il 2033. Nello stesso periodo, il valore commerciale del calcio femminile italiano crescerà dai 6,6 milioni di euro del 2021 ai 46,7 del 2033.