Inizia con il piede giusto la corsa salvezza per l’Aurora Desio che, in casa, batte Neupharma Virtus Imola per 88 a 72 nella sua gara numero 34 di serie B nazionale e avvicina gli avversari a -4 in classifica..

Basket, Serie B: Desio vola con Perez contro Virtus Imola, il primo tempo

Un match fin da subito ad alta intensità in attacco per entrambe le squadre. È Desio a iniziare le danze con la tripla di Perez, ma nell’altra metà campo Ricci risponde con la stessa moneta. Nel finale di primo quarto, grazie a quattro punti di Bartninkas e al canestro da oltre l’arco di Torgano, l’Aurora riesce a costruire il primo vantaggio in doppia cifra della serata e a condurre così 27 a 15. Il ritmo della partita non cambia nella seconda frazione. Gli arancioblu rimangono in controllo, senza però distaccarsi di troppo gli avversari. La Virtus, nonostante le pesanti assenze, rimane in partita. Con i cinque punti di Perez nell’ultimo minuto, i padroni di casa tornano negli spogliatoi sul 51 a 39.

Basket Serie B naz Rimadesio azione Perez – foto Luca Brioschi/Rimadesio Basket Serie B naz Rimadesio azione – foto Luca Brioschi/Rimadesio

Basket, Serie B: Desio vola con Perez contro Virtus Imola, il secondo tempo

In avvio di terzo periodo la Rimadesio fa più fatica a segnare. È ancora Perez a mantenere a distanza di sicurezza Imola, che però continua a lottare su ogni pallone e, possesso dopo possesso, torna sempre più a contatto con Desio. All’ultimo riposo breve l’Aurora vede così il proprio vantaggio diminuire e l’inerzia della partita spostarsi in favore della formazione romagnola: 64 a 57 il punteggio.

L’ultima frazione inizia con un parziale giallonero che vale il -4 imolese e costringe lo staff bluarancio a fermare il cronometro. Il canestro dalla lunga distanza di Fumagalli dà ossigeno a Desio, dall’altra parte arriva la risposta di Valentini che tiene in partita i suoi. Da quel momento la partita ha un solo padrone: Perez realizza quattro volte dalla lunga distanza e manda in visibilio il pubblico del PalaFitLine. Alla sirena finale sono 34 punti per lui, ma soprattutto è una vittoria per l’Aurora Desio.

Basket, Serie B: Desio vola con Perez contro Virtus Imola, sabato scontro diretto con Crema

Per la Rimadesio in arrivo la sfida interna contro Crema, diretta concorrente e staccata di soli due punti in classifica dai bluarancio, che può indirizzare fortemente il finale di stagione desiano. Appuntamento fissato sabato 5 aprile, ore 20.30 al PalaFitLine.