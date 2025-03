Basket, Serie B: Rimadesio, caduta amara a Lumezzane

L’Aurora Desio è tornata in campo dopo il weekend di sosta per la Coppa Italia. In casa di Lumezzane i brianzoli mollano sul finale della ventiquattresima giornata di serie B nazionale e perdono 76-71 contro un’avversaria a metà classifica con 32 punti e una partita in meno (Desio è a 24 dopo trentatrè gare).

Basket, Serie B: Lumezzane-Rimadesio, il primo tempo

Basket Serie B nazionale Rimadesio Lumezzane – foto Luxarm Lumezzane

Un inizio di partita subito in quarta per la Rimadesio che in poco più di due minuti tocca il risultato di 10 a 0. Lumezzane si sblocca con il canestro di Varaschin, autore di 27 punti, ma i bluarancio non smettono di produrre e con la tripla di Elli sulla sirena di quarto conducono 23 a 25 al primo riposo breve.

A inizio secondo periodo è l’attacco bresciano a fare la voce grossa con un +8 sul 33 a 25. Al primo momento di difficoltà, però, i brianzoli rispondono presente e, aiutati da 8 punti consecutivi di Tornari, a cui si aggiungono i canestri dalla lunga distanza di Fumagalli e Torgano, ribaltano la gara sul 38 a 48 all’intervallo lungo.

Basket, Serie B: Lumezzane-Rimadesio, il secondo tempo

L’ex Baldini dà il via al secondo tempo e costringe la panchina desiana a fermare il cronometro. Da quel momento Lumezzane cambia marcia rispetto ai primi 20 minuti, torna a contatto con l’Aurora che, nonostante le difficoltà, ha il merito di riuscire a non farsi sorpassare nel corso della terza frazione, conclusa in vantaggio 55 a 60. Il 5-0 di parziale dei padroni di casa, chiuso solo dal canestro di Elli, impatta il risultato sul 60 pari in avvio di quarto quarto, ma Tornari continua a realizzare dalla lunga distanza e a tenere Desio ancora in controllo.

La tripla di Fumagalli a poco più di 3 minuti dalla sirena finale regala il +7 ai desiani e sembra poter indirizzare il match in favore degli arancioblu, che però da quel momento si spengono. Nei possessi decisivi Lumezzane è più cinica e, grazie ai tiri liberi realizzati da Di Meco, riesce a scavalcare Desio conquistando la vittoria. Al Pala A2A finisce 76-71.

Basket, Serie B: Rimadesio, prossimo turno

Per la Rimadesio una sconfitta che lascia l’amaro in bocca e non permette di staccare in classifica Crema (24 a pari punti) e Piacenza (22), dirette concorrenti nella corsa alla salvezza diretta. Ora in arrivo due fondamentali sfide in casa contro Virtus Imola (30) e la stessa Crema, rispettivamente il 29 marzo e il 5 aprile, entrambe alle 20.30.