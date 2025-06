Un desiano alla Coppa Europa di basket 3×3 Open. È Carlo Fumagalli, play classe ’96 dell’Aurora Desio che si è salvata in Serie B. Con i compagni Zucca, Masciarelli e Pieroni in Slovacchia, a Kosice, alle Europe Cup Qualifiers ha staccato il biglietto per la Coppa che si giocherà in settembre a Copenaghen. Un ritorno per gli azzurri dopo un’assenza di nove anni.

Basket Nazionale 3×3 Open Carlo Fumagalli Desio i qualificati del raggruppamento di Kosice in Slovacchia – foto Fiba

Basket: il desiano Fumagalli e l’Italia 3×3 Open vola all’Europeo, i risultati del raggruppamento di Kosice

Archiviata la brutta sconfitta al debutto con la Germania (21-5), gli azzurri poi hanno battuto Portogallo (17-14) e Israele (19-14). In semifinale ha avuto la meglio la Lituania (21-16), ma nell’ultima e decisiva sfida ha prevalso l’Italia sul Montenegro per 15-13 dopo un tempo supplementare.

Fumagalli era stato convocato nel mese di aprile al raduno della Nazionale Open maschile.