Stop per Matilde Villa: per la play brianzola, classe 2004 di Lissone, la conferma della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro dopo l’infortunio subito nei primi minuti del secondo test dell’Italia contro il Belgio, un match di avvicinamento agli Europei femminili di basket. Villa è stata sottoposta a una risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione, lascerà il raduno azzurro per far rientro in Italia.