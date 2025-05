Basket, Matilde Villa dopo l’infortunio: «Ci rivediamo per il secondo tempo»

Vent’anni e già un posto speciale nel cuore dei tifosi e soprattutto nella pallacanestro italiana. La brianzola Matilde Villa, play dell’Umana Reyer Venezia (con cui ha vinto lo scudetto 2024) e della Nazionale, ha risposto da par suo all’infortunio al ginocchio che la terrà lontana dai campi per diversi mesi: “Mi è stato tolto il campo per un po’ – ha scritto – Ma non la voglia, né l’amore per quello che faccio. È solo l’intervallo, ci rivediamo per il secondo tempo“. E poi: “Grazie a tutti per i messaggi e i pensieri che mi avete dedicato, siete fantastici“.

Basket, Matilde Villa dopo l’infortunio: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio

In un test match con l’Italia in Belgio verso gli Europei, aveva lasciato il campo dopo pochi minuti di partita e i successivi esami avevano confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Basket, Matilde Villa dopo l’infortunio: numerosi messaggi di incoraggiamento

Numerosi i messaggi per lei: delle compagne di squadra e colleghe della pallacanestro, di tanti sportivi. E di tantissimi tifosi che hanno imparato a conoscerla fin dalle giovanili.