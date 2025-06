Una vittoria meritata. Un successo corale che ripaga l’impegno dei giocatori e di tutta la società. La squadra di Baskin di Eureka Basket ha vinto sabato scorso il campionato della sezione territoriale Lombardia Nord battendo sul campo di Bollate gli Spartani Opera con il punteggio di 115 a 110. Il baskin è il basket integrato dove si gioca tutti insieme. Una disciplina nella quale la società di via Baioni ha sempre creduto. Maschi e femmine, disabili e normodotati fanno parte della stessa squadra. Ciascun giocatore ha un ruolo fondamentale, contribuendo al successo della formazione con le proprie risorse e capacità.

Baskin: Eureka Monza vince il campionato, finale regionale e premi individuali

Trentanove sono i giocatori dell’Eureka, guidati dalla panchina da Marco Burghardt, ex giocatore di pallacanestro, Giuseppe Pellicano e Simona Dettoni ai quali si affiancano un’educatrice e un fisioterapista.

«Da settembre abbiamo preparato questo campionato – esordisce Burghardt – e ora siamo felicissimi. Con la conquista della finale abbiamo ottenuto il miglior risultato degli ultimi otto anni di attività. Il titolo di campione territoriale è stato il coronamento di un sogno».

Oltre allo scettro per tutta la squadra e alla qualificazione per la finale regionale di settembre, Eureka Basket ha ricevuto delle menzioni individuali. Beatrice Galbiati è stata premiata quale migliore giocatrice della finale nel ruolo 1 e Samuele Adami ha ricevuto un riconoscimento quale miglior giocatore nel ruolo 5 maschile. Impossibile chiedere di più. A unire la squadra è un profondo senso di appartenenza. Chi gioca nell’ Eureka si sente accolto in una grande famiglia. Questo spirito è stato percepito anche a molti chilometri di distanza.

Baskin: Eureka Monza vince il campionato, il legame con i salernitani del Sentiero

A raccontare un episodio che sa di sport e di inclusione è lo stesso Burghardt: «La scorsa estate sono stato contattato dalla coach del Sentiero Baskin, una squadra della provincia di Salerno che, oltre a far giocare i ragazzi, segue attentamente realtà sociali del territorio. Nella loro squadra aveva giocato un giovane del Gambia che stava per trasferirsi a Seregno. La signora ci aveva chiesto di accoglierlo nel nostro gruppo dato che in Brianza il ragazzo non conosceva nessuno. Appena arrivato ci siamo subito attivati per farlo ambientare: lo abbiamo inserito nella nostra squadra e lo abbiamo aiutato nella ricerca di un lavoro».

Il legame con la squadra campana si rinsalderà nel prossimo fine settimana (dal 6 all’8 giugno) quando una delegazione di ventun giocatori monzesi parteciperà alla Baskin Dream Cup, un evento sportivo promosso dal Sentiero Baskin a Buonabitacolo, in provincia di Salerno. Un torneo nazionale patrocinato dall’Ente Italiano Sport Inclusivi e dal Comitato italiano paralimpico. Eureka sarà l’unica squadra del nord Italia a scendere in campo. A disputarsi la coppa vi saranno, insieme ai padroni di casa del Sentiero, Baskinsieme Napoli e Ischia Baskin.