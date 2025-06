La grande pallacanestro giovanile fa tappa in Brianza. Tra venerdì 6 giugno e domenica 8 giugno, infatti, Seregno e Nova Milanese ospiteranno le finali della Jr. Nba/Jr. Wnba Fip U13 Championship, manifestazione organizzata dalla federazione italiana pallacanestro, con il supporto di Big Babol, Isybank e San Carlo, associate partner Nba per l’Italia, che vedrà protagoniste le otto squadre maschili e le otto squadre femminili vincitrici dei campionati regionali ed interregionali.

Basket: il programma della manifestazione

L’evento, curato in modo particolare per la sua parte organizzativa dal Basket Seregno, con la collaborazione dell’Ussa Nova, e battezzato da una conferenza stampa a palazzo Landriani-Caponaghi mercoledì 4 giugno, registrerà la presenza di Robert Horry, sette volte campione dell’Nba, con tre franchigie differenti, che interverrà fin dalla cerimonia di apertura, prevista al PalaSomaschini di Seregno sabato 7 giugno, alle 14.30. Le partite saranno suddivise in due impianti a Seregno ed in altrettante strutture a Nova Milanese, prima della disputa delle finali al PalaSomaschini nel pomeriggio di domenica 8 giugno.

Basket: i pareri raccolti nella conferenza stampa

La kermesse cestistica si inserisce nel programma di Seregno città europea dello sport e della Seregno Sport Week, già in corso. «Il brand dell’Nba -ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione il sindaco di Seregno Alberto Rossi– crea da solo attenzione». Soddisfatto anche Fabrizio Pagani, primo cittadino di Nova Milanese: «Le nostre palestre sono adeguate ad ospitare un appuntamento così importante». Per quanto riguarda la federazione, Graziano Martinelli, vicesegretario, ha ringraziato il presidente del comitato lombardo Giuseppe Rizzi, «che ci ha fatto cogliere la sfida del Basket Seregno. Abbiamo bisogno di società che lavorano sul territorio». Roberto Sanfilippo, presidente del Basket Seregno, ha infine anticipato che «abbiamo creato un villaggio al PalaSomaschini, dove gli atleti giocheranno e mangeranno insieme, e coinvolto una marching band e la sezione di pattinaggio artistico del Seregno Hockey 2012. Sarà un evento di grande valore».