«Sono felice anche per l’esordio di Eleonora Villa, anche se non ha segnato mi è piaciuta la sua personalità in attacco e in difesa». Coach Andrea Capobianco ha commentato così il debutto assoluto nella nazionale maggiore della lissonese classe 2004, guardia e sorella gemella di Matilde Villa costretta ai box per un infortunio al ginocchio patito la scorsa settimana. Tocca a lei ora tenere alta la bandiera brianzola in nazionale, con anche la villasantese Martina Kacerik rimasta per precauzione al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa.

Basket: Eleonora Villa, esordio con vittoria nell’Italbasket, verso Eurobasket

Alla prima convocazione nell’Italbasket, dopo le esperienze e le vittorie a livello giovanile, Eleonora Villa ha esordito nella prima vittoria delle azzurre sulla strada verso il FIBA Women’s EuroBasket 2025, con un girone al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno: in Spagna hanno vinto con la Grecia per 65-52.

È reduce dal suo secondo anno al College di Washington State.