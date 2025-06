Basket, Serie B: Rimadesio vince e si salva, Fiorenzuola ko nei playout

Un parziale di 8-0 all’inizio del secondo tempo di gara-4 è stato decisivo per la Rimadesio a Fiorenzuola: è stato uno dei mattoncini della salvezza in B1, lo strappo che ha permesso ai brianzoli di coach Gallazzi – tornato in panca ad aprile dopo l’esonero di febbraio – di mettere le mani su una partita che i padroni di casa, spalle al muro, avrebbero solo dovuto vincere e che ha portato al 67-65 finale e al 3-1 nella serie di playout.

Basket Serie B Rimadesio – foto Bees Fiorenzuola

Basket, Serie B: Rimadesio vince e si salva, il secondo tempo decisivo

Desio già avanti 37-34 al 20′ non ha permesso agli avversari di scappare quando dopo l’intervallo hanno provato a portarsi avanti nel punteggio e con Perez da oltre l’arco ha ripreso le redini volando a +7 e poi anche al vantaggio in doppia cifra a meno di 1′ dall’ultimo riposo (poi 54-62 al 30′).

Negli ultimi dieci minuti una stoppata di Elli in apertura e la precisione di Fumagalli e Cipolla dalla lunetta nelle azioni finali ha dato agli aurorini la capacità di gestire il vantaggio e infine la salvezza.

Basket Serie B Rimadesio – foto Bees Fiorenzuola

Basket, Serie B: Rimadesio vince e si salva, il cammino nei playout

Il cammino dell’Aurora nei playout si era complicato dopo la sconfitta in volata con Rieti e l’ampio stop casalingo in gara-1 nella serie decisiva con Fiorenzuola. Da quel momento tre vittorie consecutive, di cui due in trasferta, hanno ribaltato le sorti della serie regalando ai brianzoli le agognate vacanze tranquille e condannando gli avversari alla B2: 69-53 la vittoria in gara-2, 74-88 in gara-3 al PalAquato e 65-67 nella decisiva gara-4.