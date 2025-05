Basket, playout Serie B: Rieti espugna Desio e pareggia la serie

Tutto da rifare per la Rimadesio che perde gara-2 dei playout di Serie B Nazionale e va in trasferta a Rieti sull’1-1. Martedì sera i laziali si sono imposti 84-68 in una gara praticamente sempre al comando, con parziale di 14-2 già nei primi cinque minuti di gara. Ai padroni di casa non bastano i 17 punti di Bartninkas (5/9 e 2/5), i 15 di Cipolla (6/10 e 1/3) e i 14 di Elli (7/11 ma 0/4) protagonisti della reazione di inizio secondo tempo. Gara-3 è in programma a Rieti venerdì 16 maggio, la serie si gioca al meglio delle cinque.