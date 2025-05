Basket, Serie B: Rimadesio ko con Fiorenzuola, playout in salita per la salvezza

In salita anche il secondo turno di playout per l’Aurora Desio che perde gara 1 in casa contro Fiorenzuola (75-102). Dopo solo pochi giorni di riposo dopo l’overtime di gara-5 con Rieti, la Rimadesio è tornata subito in campo per il turno di playout di Serie b nazionale.

Basket, Serie B: Rimadesio ko con Fiorenzuola, il primo tempo

Un buon approccio caratterizza l’avvio arancioblu supportata dal pubblico del PalaFitLine. Fin da subito Desio prova ad imporre il proprio ritmo, ma Fiorenzuola rimane aggrappata al risultato. A fine primo quarto bluarancio in vantaggio 26 a 23 grazie al canestro dalla lunga distanza a fil di sirena di Perez. Ad inizio secondo quarto i brianzoli provano nuovamente a creare maggior divario fra sé e i Bees e, con il punteggio fissato sul 31-25, costringono la panchina emiliana a fermare il cronometro. Dopo il timeout, però, Desio incassa un parziale di 11-0 che ribalta il risultato e vede così gli ospiti al comando della partita. Fiorenzuola non si ferma e continua a macinare punti da oltre l’arco, mentre l’Aurora non riesce più a trovare la via del canestro e, al termine di una seconda frazione da 13-26, insegue di 10 lunghezze all’intervallo lungo: 39 a 49 il punteggio.

Basket, Serie B: Rimadesio ko con Fiorenzuola, il secondo tempo

Nei primi minuti del terzo quarto i desiani provano a recuperare. Fiorenzuola però respinge i tentativi di rimonta aurorini e allarga ancor di più il divario fra le due compagini. Dopo 30 minuti Bees in vantaggio 59 a 76. Il quarto e ultimo periodo serve solo a decretare il punteggio finale. Il primo atto va a Fiorenzuola, che vince 75 a 102 e si conferma bestia nera per l’Aurora.

Martedì 27 maggio alle 21 si torna al PalaFitLine per gara 2, con la Rimadesio spalle al muro chiamata a vincere per portare la serie in parità. Si gioca ancora al meglio delle cinque partite.