Basket, Serie B: Rimadesio, la salvezza sfuma all’ultimo rimbalzo. Tocca il secondo turno con Fiorenzuola

Sfuma la salvezza diretta per l’Aurora Desio. È un solo punto di differenza (84-85) a decretare la sconfitta in gara 5 per la Rimadesio contro Npc Rieti. Ora ai brianzoli spetta il secondo turno playout di serie B nazionale contro Fiorenzuola.

Basket, Serie B: Rimadesio, il primo tempo contro Rieti

A differenza di quanto accaduto in gara 4, è Rieti a comandare nei primi minuti di partita. Mazzoleni dopo oltre 2 minuti sblocca l’Aurora, che grazie ai canestri dalla lunga distanza di Torgano riesce a rimanere a contatto con la Npc. Gli ospiti mantengono l’Aurora a distanza di sicurezza e, anche grazie ai 6 punti a testa della coppia Fabi-Cecchi, conducono 15-23 a fine primo quarto. Nel secondo periodo sale in cattedra Perez, che con 11 punti consecutivi porta Desio ad una sola lunghezza di svantaggio e costringe lo staff ospite a fermare il cronometro. I bluarancio inseguono anche per tutti i secondi 10′ di partita, prima di riuscire a superare Rieti proprio sul finale di primo tempo con un’esecuzione sull’asse Cipolla-Fumagalli. All’intervallo lungo il tabellone segna un sostanziale equilibrio: 33 a 32 il punteggio.

Basket, Serie B: Rimadesio, la rimonta e la parità al 40′

Al rientro dagli spogliatoi è ancora la Npc ad approcciare meglio la gara. Un parziale di 16-2 regala agli ospiti il primo vantaggio in doppia cifra della serata. Dall’altro lato del campo l’attacco aurorino riesce a sbloccarsi solo dopo quasi 7 minuti. La panchina desiana manda sul parquet anche Tornari, non impiegato nel quarto atto della serie e ancora a secco di minuti in gara 5, ma l’Aurora continua a faticare. Al termine del terzo quarto il tabellone al PalaFitLine recita 46 a 59. Nel quarto periodo cambia tutto. Rieti non segna più, Desio invece ha maggiore fiducia e, possesso dopo possesso, prova a costruire la propria rimonta. I canestri a cronometro fermo di Cipolla e il gioco da tre punti di Mazzoleni impattano il risultato sul 62 pari a poco più di 3 minuti dalla sirena finale. La Npc diventa più cinica e, nonostante le difficoltà, recupera conducendo 64 a 70 a 10 secondi dal termine. Quando tutto sembra perduto, l’Aurora realizza con Torgano, poi difende ottimamente, e con Cipolla impatta il punteggio a quota 70 portando la gara ai supplementari.

Basket, Serie B: Rimadesio, overtime e condanna al secondo turno dei playout

Nei cinque minuti aggiuntivi ci sono sorpassi e contro sorpassi. Chiumenti regala il vantaggio a Desio a 9 secondi dalla fine, ma Giunta dall’altra parte cattura il rimbalzo dopo l’errore al tiro di Fabi e allo scadere regala vittoria e salvezza alla Npc. Il finale dice 84 a 85 Rieti, alla Rimadesio resta l’amaro in bocca per una serie sfumata all’ultimo secondo. Ora il secondo turno playout contro Fiorenzuola, formazione già incontrata nel corso della stagione regolare e uscita sconfitta 3-0 dalla serie con Latina.