Basket, Serie B: Desio espugna Rieti e si guadagna gara-5 in casa

Spalle al muro, con un solo risultato utile: la Rimadesio ha sfoderato la prova quasi perfetta a Rieti e si è aggiudicata la gara-4 dei playout di Serie B Nazionale per 84-63 sulla Npc. Guadagnandosi gara-5, mercoledì 21 maggio alle 21 al PalaFitLine con ingresso gratuito. In palio l’accesso la salvezza nella categoria o il secondo turno playout.

Basket Serie B Nazionale Npc Rieti-Rimadesio – Foto Npc Rieti

Basket, Serie B: Desio espugna Rieti, il primo strappo

La squadra di coach Gallazzi ha imposto il ritmo partendo spedita con sei punti consecutivi di Chiumenti (13 punti, 6/12 da due) nei primi 2’ e due triple di Torgano (11 punti, con 1 su 2 e 3/ 4 da tre). Dopo il 20-26 al 10’, Desio è ripartita con un parziale di 8-0 in apertura di secondo quarto per il +14 (20-34). I padroni di casa si sono affidati Capocotta (16 punti, 5/5 da due e 2/3 da tre) per provare a rientrare fino al -2 del 20’ sul 39-41.

Basket, Serie B: Desio espugna Rieti, il secondo tempo

Il terzo periodo è stato decisivo: un parziale di 25-7 costruito su un 11-0 in avvio e grande precisione ai liberi ha segnato la partita e 4 punti consecutivi di Perez (10 con 5/7) hanno dato il +20 dopo trenta minuti (46-66). Salito anche a +27 in un ultimo quarto senza più storia.

Per Desio miglior marcatore Bartninkas con 18 punti e 7/9, ma in tutto sono stati cinque i giocatori in doppia cifra. Compreso Mazzoleni (11 punti, 3/4 e 1/1). Brianzoli protagonisti anche sotto canestro con 38 rimbalzi (8+28 e dieci in più degli avversari) e otto a testa per Mazzoleni e Fumagalli. Sette assist per Cipolla nei 20 di squadra.