Autodromo di Monza: con l’Aci tredici gare con i figli d’arte (Badoer e Larini) a darsi battaglia

Mentre l’interesse degli appassionati, soprattutto dopo la vittoria della Ferrari a Le Mans, sta aiutando la Sias nella vendita dei biglietti della 6 Ore del Mondiale Wec del 9 luglio, nel fine settimana, sabato 24 e domenica 25 giugno, in Autodromo di Monza ci sarà una serie di tredici gare.

Sei le categorie impegnate sullo Stradale che fanno parte dei campionati nazionali organizzati dell’Automobile Club d’Italia. Fra loro la Formula 4 e le Gran Turismo. I ragazzini terribili, compresi i figli d’arte degli ex piloti della Ferrari Luca Badoer e Nicola Larini, si daranno letteralmente battaglia nelle tre gare di mezz’ora più un giro riservate alle monoposto made in Tatuus. Partenze previste sabato alle 13 e 20, domenica alle 8 e 40, con l’ultimo via alle 14 e 20.

ACI Racing Weekend all’Autodromo di Monza

Quattro gare da cinquanta minuti più un giro vedranno impegnate le Gt, divise fra Sprint GT3 e Sprint GT Cup. Saranno sempre loro a chiudere le due giornate di gare. Previste poi doppie prove dell’Italiano Prototipi, del Mini Challenge e la Cup riservata alle BMW M2. Corsa unica invece, domenica a metà mattinata, per l’Italiano Autostoriche. L’ingresso è gratuito.