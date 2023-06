Gp di Monza di Formula 1: già venduto il 95% dei biglietti, disponibili 15mila tagliandi

Gli appassionati di Formula 1 si sono già messi in azione. Da mezzogiorno di giovedì 22 giugno sono disponibili ulteriori posti per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia che animerà l’Autodromo Nazionale di Monza da venerdì 1 a domenica 3 settembre, giornata in cui i bolidi prenderanno il via alle 15. I tagliandi a disposizione sono oltre 15 mila, per le tribune Biassono, Roggia, Lesmo, Serraglio, Ascari, i gradoni della Parabolica e il prato. Dei biglietti sinora disponibili per la domenica-come comunicano dall’Autodromo Nazionale- la vendita ha raggiunto quota 95%.

Gp di Monza sarà l’unica tappa tricolore dopo la cancellazione di Imola

Il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia risulta l’unica tappa tricolore, dopo la cancellazione di Imola per la tragica alluvione di maggio, del Mondiale di Formula 1 edizione 2023. La gara monzese, giunta alla 94esima edizione, vedrà i piloti impegnati venerdì 1° settembre a partire dalle 13.30 e sabato dalle 12.30.

Il gran finale sarà la gara che prevede 53 giri del circuito, il tempio della velocità famoso in tutto il mondo. Chi vincerà? I tifosi ferraristi sperano in un riscatto delle rosse dopo il cauto ottimismo respirato durante il Gran Premio del Canada vinto da Max Verstappen. Non ci sono stati podi per la casa del cavallino rampante di Maranello, ma qualcosa di meglio è stato fatto rispetto alle deludenti gare precedenti. L’acquisto dei biglietti per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia è possibile sui siti monzanet.it e ticketone.it.