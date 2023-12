Atletica: Trofeo Corrinstrada, vince Concorezzo

La Fidal Provinciale Milano ha pubblicato le classifiche di fine anno di alcune manifestazioni e tra queste c’è anche quella relativa al Trofeo Corrinstrada, sfida “fuori pista” svoltasi attraverso le prove di Sovico, Villasanta, Concorezzo, Cesano Maderno e Cusano Milanino.

“Il trofeo premia la partecipazione delle società a questo circuito finalizzato a incentivare la partecipazione dei giovani alle gare di atletica leggera – spiegano i dirigenti di Fidal – La vittoria finale ha gratificato la squadra che ha mandato nelle gare su strada il maggior numero di atleti.”

Atletica leggera Villasanta Tappa Corrinstrada 2023

Atletica: Trofeo Corrinstrada, il podio (e non solo) è brianzolo

Nella stagione 2023, al termine delle cinque prove, la vittoria è andata all’Atletica Concorezzo con 244 punti, con ampio vantaggio sugli atleti della 5 Cerchi Seregno secondi con 198 e, a completare il podio, terzo posto per i giovani dell’Athletic Club Villasanta (186). La graduatoria poi registra al quarto posto l’Atletica Sovico (174), seguita da Atletica Cesano Maderno (172), La Fenice di Nova Milanese (152), Atl.Muggiò (150), Casati Arcore (146), Atl.Cinisello (142) e, in decima posizione, l’Atletica Agrate con 136 punti.

La classifica finale del Trofeo Corrinstrada presenta sul podio società che indirizzano i loro programmi a sostegno dei giovani presenti nei rispettivi organici. In base alle tabelle pubblicate dalla Fidal, l’Atletica Concorezzo (sede in via Libertà) che è presieduta da Davide Ferrario ha in organico 187 atleti (102 uomini, 85 donne); la società 5 Cerchi Seregno (sede Piazzale Olimpico) presieduta da Gianandrea Mario Berti 183 atleti (108 uomini, 76 donne); l’Athletic Club Villasanta (sede via Bestetti) presieduto da Edilio Minetti 401 atleti (234 uomini, 167 donne).

Atletica: Athletic Villasanta prima al Trofeo Brambilla

Tra l’altro queste tre società avevano ottenuto importanti posizioni anche nella classifica finale del Trofeo Cesare Brambilla, di fatto un’altra sfida promossa da Fidal Provinciale Milano tra associazioni per le categorie Ragazzi/e Cadetti/e. In particolare l’Athletic Club Villasanta si era posizionato al primo posto nella categoria ragazze e al secondo nei ragazzi; l’associazione 5 Cerchi Seregno al terzo nei ragazzi e l’Atletica Concorezzo al terzo posto nella categoria cadette.