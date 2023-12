Con l’approssimarsi della fine dell’anno, è tempo di bilanci anche per le manifestazioni allestite sul territorio da società di atletica leggera affiancate dalla Fidal Provinciale Milano che si sono fatte carico di organizzare il Trofeo Cesare Brambilla per sostenere tutti quei giovani che nel 2023 hanno scelto di impegnarsi in gare di atletica leggera su pista.

Atletica: le brianzole nelle classifiche giovanili del 2023, Ragazzi e Cadetti nel Trofeo Cesare Brambilla

Proprio in sede di chiusura di questo circuito, la Fidal Milano ha pubblicato le classifiche del Trofeo Cesare Brambilla, basato su sfide tra società per le categorie Ragazzi/e (il programma era articolato su sette gare) e Cadetti/e (sei prove). Le quattro classifiche finali, compilate in base ai punteggi conquistati dalle società nelle gare, vedono appaiate sul primo gradino del podio tre società, segno che la concorrenza e il livello tecnico è diventato sempre più impegnativo. In passato, spiegano i dirigenti di Fidal Provinciale Milano “ricordiamo le quattro vittorie su quattro della Polisportiva Carugate, l’anno scorso due vittorie a testa per Atletica Punto It e Athletic Club Villasanta. Nel 2023 siamo arrivati a tre vincitori”.

Tra i Cadetti (ragazzi di 14 e 15 anni) vittoria per i milanesi dell’Aspes, che con 246 punti superano la Scuola Sportiva Atl.Punto It (242 p.ti), mentre al terzo posto si posiziona Milano Atletica (216). Tra le Cadette festeggia invece la Scuola Sportiva Atl.Punto It con 250 punti; netto il vantaggio su Atletica Monza (224) e Atletica Concorezzo (212).

Atletica: le brianzole nelle classifiche giovanili del 2023, Villasanta e 5 Cerchi sul podio tra i Ragazzi

Ancora una vittoria al maschile per la Aspes, società rivelazione di questa stagione, prima tra i Ragazzi (di 12 e 13 anni) con 320 punti. Podio brianzolo con il secondo posto dell‘Athletic Club Villasanta (304) e il terzo della 5 Cerchi Seregno (270). Domina invece la classifica Ragazze l’Athl.Club Villasanta, prima con un irraggiungibile 342 punti. Finiscono invece vicinissime la Polisp.Carugate e la Aspes, separate da due soli punti (266 a 264).