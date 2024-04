Atletica: Filippo Tortu fa 10”20 nella seconda prova negli Stati uniti

Il velocista Filippo Tortu (Ga Fiamme Gialle) nel suo secondo impegno statunitense di inizio stagione all’aperto, durante un breve periodo di allenamento in Florida, ha chiuso in 10″20 al settimo posto assoluto nella finale dei 100 metri del meeting Pure athletics spring invitational di Clermont, nella gara vinta dallo statunitense Christian Miller in 9″93 con vento regolare di +1,6 m/s. Un doppio impegno nell’arco di un’ora e venti minuti per il 25enne atleta di Carate Brianza, frazione Costa Lambro, sette giorni dopo aver iniziato l’annata agonistica oltreoceano con 10.15 regolare (+1.7) a Gainesville, sempre in Florida.

Sulla pista di Clermont ha impressionato il 17enne statunitense Christian Miller con il folgorante 9.93 miglior prestazione mondiale dell’anno nonché miglior crono della storia per un atleta non ancora diciottenne (è nato il 16 maggio del 2006) e primato nazionale under 20. Alle sue spalle si sono classificati Rikkoi Brathwaite (Isole Vergini Britanniche) con il personale di 10.03 e Cejhae Greene (Antigua, 10.09), quarto il tedesco Joshua Hartmann in 10.12 dopo essere stato il più rapido del primo round in 10.03 ventoso (+2.7) davanti a Tortu nella stessa batteria.

Lo sprinter brianzolo, campione olimpico della staffetta, medaglia d’argento con la 4×100 nella scorsa estate ai Mondiali, in questo periodo si sta allenando a Montverde, nei dintorni di Orlando, e tra una settimana si unirà al gruppo di velocisti azzurri nel raduno di Miami in preparazione alle World relays del 4 e 5 maggio a Nassau (Bahamas), evento iridato delle staffette che assegna 14 dei 16 posti disponibili per i Giochi olimpici di Parigi ai quali concorrono le cinque formazioni italiane delle 4×100 e 4×400 di entrambi i sessi, oltre che della 4×400 mista.

Per queste gare di qualificazione il dt azzurro Antonio La Torre ha convocato anche il giussanese Vladimir Aceti (Ga Fiamme Gialle) e due atleti che da tempo si allenano a Giussano con Alessandro Simonelli (tecnico della Atletica Vis Nova), Arianna De Masi (Atl. Meneghina) e Luca Sito (Cus Pro Patria Milano).