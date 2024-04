Atletica: Tortu apre la stagione il 13 aprile in Florida, corre i 100 metri

Può iniziare il conto alla rovescia per l’inizio ufficiale della stagione che porterà Filippo Tortu agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi. Il velocista di Carate, 25 anni, si sta allenando da circa due settimane in Florida e sabato 13 aprile debutterà a Gainesville sui 100 metri. Un ritorno dopo più di un anno sulla distanza che l’aveva lanciato tra i milgiori con il primo tempo italiano sotto i 10 secondi (9”99) nel 2018.. Un’altra uscita è già in calendario per sabato 20 aprile, ma deve essere ancora svelata la distanza

Atletica: Tortu apre la stagione il 13 aprile in Florida, impegno a Miami

Il campione olimpico della 4×100, azzurro delle Fiamme Gialle, ha in programma di allenarsi vicino a Orlando fino alla fine di aprile, prima di unirsi al gruppo dei velocisti azzurri attesi dal raduno di Miami, in preparazione delle World Relays, l’evento mondiale delle staffette che mette in palio la qualificazione per i Giochi Olimpici.

Atletica: Tortu apre la stagione il 13 aprile in Florida, gli obiettivi

A Orlando l’atleta si sta allenando con colleghi di altissimo livello come la campionessa del mondo dei 100 metri Sha’Carri Richardson e l’argento olimpico dei 200 Kenny Bednarek,. Ha già centrato lo standard olimpico sui 200 metri agli Assoluti di Molfetta con 20.14 a quattro centesimi dal personale, prima di conquistare la medaglia d’argento ai Mondiali di Budapest con la staffetta 4×100 insieme a Rigali, Jacobs e Patta.