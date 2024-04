Atletica: Tortu fa 10″15 al debutto sui 100, settimo in Florida

Filippo Tortu ha aperto la stagione estiva che porta agli Europei di atletica e alle olimpiadi di Parigi: 10″15 il crono sui 100 metri del Tom Jones Memorial a Gainesville in Florida, dove si sta allenando e sarà fino a fine aprile prima di raggiungere i colleghi di staffette a Miami in preparazione delle World Relays di Nassau (Bahamas, 4-5 maggio) che mettono in palio la qualificazione a Parigi 2024.

Atletica: Tortu fa 10″15 al debutto sui 100, vince Lyles in 10″01

La vittoria è andata al campione del mondo in carica Noah Lyles in 10″01, per tutti +1.7 di vento a favore. Secondo a pari tempo Kenny Bednarek (argento olimpico dei 200), terzo Kyree King (10″02). Poi il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10″04), il liberiano Joseph Fahnbulleh (10″07), il giamaicano Ryiem Forde (10″12).

Atletica: Tortu fa 10″15 al debutto sui 100, il video

Le statistiche dicono che per il velocista di Carate Brianza si è trattato del miglior esordio delle ultime cinque stagioni su una distanza che in gara non correva da oltre un anno.

La gara mostra un bel Tortu, buono in partenza e in linea con gli avversari per almeno sessanta metri.