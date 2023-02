Atletica, argento nel salto in alto per Filippo Bianchini (Atletica Monza)

Trasferta più che positiva in terra di Marche per un gruppo di atleti brianzoli che ad Ancona hanno conquistato importanti risultati nei Campionati Italiani Indoor categoria allievi. Innanzitutto brilla l’argento vinto da Filippo Bianchini (Atletica Monza) nell’alto con la misura di 1.94 utile per inserirsi tra i migliori in questa specialità e per confermare i suoi progressi. Bianchini infatti si era classificato al secondo posto nell’alto con 1.84 nella gara disputata da cadetto il 22 ottobre 2022 a Caorle mentre di recente ha vinto a Bergamo il titolo regionale con la misura di 1.90. Filippo atleta talentuoso in un anno, come si legge nelle tabelle statistiche, è migliorato di dieci centimetri. Il ragazzo nato a Monza il 24 giugno 2007 è allenato da Stefano Vianello e il 15 dicembre scorso era stato premiato dall’Unione Società Sportiva di Monza.

Atletica, tutti i risultati della pattuglia monzese ad Ancona

Ad Ancona nella pattuglia monzese erano presenti altri atleti: nell’asta Federico Sironi che il 28 gennaio a Saronno ha vinto l’oro nei regionali con 3.90 ha portato a 4 metri il suo PB e si è posizionato all’ottavo posto; Emanuele Fiorucci ha stampato con 8”59 il suo PB sui 60hs; l’eclettica Lisa Maria Caramello (nei campionati lombardi oro nel pentathlon e bronzo nel lungo) ha chiuso al 13mo posto nel peso e Cecilia Aletti è parsa un po’ affaticata sui 60hs (40esima) e nel lungo (18esima).

Vis Nova Giussano, Alice Caglio quarta nei 400 metri

Tra i risultati più importanti spicca quello ottenuto da Alice Caglio (Vis Nova Giussano) quarta sui 400. Annotazioni positive anche per atleti della Forti e Liberi di Monza: Mattia De Rocchi si è classificato al quarto posto sui 600 e Luca Di Cerbo ottavo nel triplo con 13.62m, nuovo PB. Di prestigio anche il quinto posto di Riccardo Fumagalli (Daini Carate) sui 400, Alessandro Rebosio (PBM Bovisio) marcia 5km e Francesca Bianchi (Team-A Brugherio) nell’alto. Altri atleti affiliati a quest’ultimo team presieduto da Agostino Rossi hanno chiuso la gara nei top ten: Sono Davide Giardina sesto nel lungo e Benedetta Falasconi settima sui 3 km nella marcia.