Alfa Romeo, l’anniversario della Scuderia del Portello in un video

È stato il più grande raduno Alfa Romeo quello che si è tenuto nell’Autodromo di Monza il 3 aprile scorso durante l’ACI Storico Festival e per celebrare eventi che hanno inciso profondamente sulla storia e sull’evoluzione delle automobili è stato realizzato un video che “da alcuni giorni è visibile, cliccando sul sito della Scuderia del Portello” spiega Andrea Cajani, generale manager della Scuderia presieduta da papà Marco.

Il video

Alfa Romeo, l’anniversario: “Video realizzato con il Registro Italiano Alfa Romeo”

“Il video realizzato in collaborazione con il Registro Italiano Alfa Romeo, Associazione “no profit” fondata a Roma nel 1962 da un gruppo di antesignani del motorismo storico con una smodata passione per le vecchie Alfa Romeo, presenta pregevoli immagini che illustrano il sessantesimo compleanno dell’Alfa Romeo Giulia, un auto che tra i tanti capolavori del Biscione ha fatto sognare generazioni di automobilisti, quindi i 40 anni della Scuderia del Portello che ha la sede operativa in via San Pietro a Seregno e infine i cento anni dell’Autodromo Nazionale di Monza conosciuto come il tempio dell’alta velocità”.