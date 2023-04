Vetture storiche protagoniste domenica 16 aprile sulla pista di Monza con la terza edizione dell’ACI Storico Festival, manifestazione a loro riservata nella quale i soci del sodalizio potranno vivere in prima persona grazie ad un programma che propone una fitta attività in pista, una giornata indimenticabile su una delle più prestigiose piste mondiali.

Aci Storico Festival all’autodromo di Monza: il programma in pista

La kermesse brianzola, organizzata in collaborazione con l’Automobile Club Milano, il Registro Italiano Alfa Romeo e la Scuderia del Portello è la prima delle tre tappe in calendario quest’anno, che dopo il record di iscritti del 2022 che ha visto oltre 650 vetture sfilare tra le varianti del tracciato e le sopraelevate, si appresta a diventare un appuntamento ricco di fascino ed emozioni per gli amanti della tradizione di questi gioielli su quattro ruote.

E le occasioni non mancheranno con un programma che vedrà le vetture scendere in pista dalle ore 9.30 fino alle 16.45 con turni di 25 minuti. Protagoniste anche le classiche parate che interesseranno sia il circuito stradale (tra le 12.15 e le 14.25 e tra le 17 e le 18) sia l’anello di alta velocità e le sopraelevate a partire dalle ore 9.30 fino alle 17 con turni continuativi da 30 minuti ciascuno.

Aci Storico Festival all’autodromo di Monza: Alfa Romeo e corso di restauro fuori dalla pista

Oltre all’attività in pista, tra il paddock e la sala stampa, diverse sono le presentazioni e gli incontri in programma: alle 11 dibattito con ospiti ed ex piloti Alfa Romeo per i 60 anni dell’Autodelta e il centenario del Quadrifoglio mentre nel pomeriggio è previsto l’incontro “Storie Alfa Romeo” in presenza dei relatori Massimo Colombo e Gippo Salvetti. Alle 14.30 invece, sarà presentato il nuovo corso di restauro per auto d’epoca a cura di MTS Motorsport Technical School. L’autodromo sarà aperto al pubblico, così come sarà libero l’accesso alle tribune e al paddock dove potranno essere ammirate tutte le vetture protagoniste della giornata.