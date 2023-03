Ecco il MiMo 2023: a giugno, a Monza test delle novità su percorso in pista

Presentata martedì alla sede Aci Milano di corso Venezia la terza edizione del MiMo Milano Monza Motor Show, con la metropoli (piazza Duomo) vetrina espositiva delle novità del settore automobilistico e l’autodromo brianzolo protagonista con test drive.

La presentazione dell’evento, in programma dal 16 al 18 giugno, è avvenuta alla presenza di Andrea Levy, presidente MIMO, Geronimo La Russa, presidente Aci Milano, Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Carlo Abbà, assessore Attività Produttive del Comune di Monza.

Ecco il MiMo 2023: «Un evento dinamico con molte novità e anteprime»

Durante la tre giorni motoristica, all’Autodromo Nazionale Monza il pubblico potrà testare tutte le novità proposte dalle oltre 40 case automobilistiche e motociclistiche che aderiranno all’evento su un apposito circuito di 4 chilometri con un suggestivo passaggio sulle sopraelevate e chicane per mettere alla prova sterzo e sospensioni.

«MIMO 2023 sarà un evento dinamico con molte novità e anteprime, tutte a disposizione del pubblico che potrà provarle in un circuito molto suggestivo» ha dichiarato Andrea Levy.

«La città di Monza è orgogliosa di ospitare anche quest’anno MIMO Milano Monza Motor Show che quest’anno si presenta ancora più ricco e denso di novità tecnologiche e di mercato. Di questo vogliamo ringraziare, oltre agli organizzatori, ACI Milano e l’Autodromo Nazionale Monza, testimoniando sempre di più la comune volontà e obiettivo di valorizzazione della nostra città. Vogliamo cogliere l’occasione per presentare a tutti i numerosi visitatori che verranno al MIMO, le bellezze di Monza» ha aggiunto Carlo Abbà.

Ecco il MiMo 2023: che cosa succede dal 16 al 18 giugno tra Milano e Monza

Il programma prevede tra l’altro per venerdì 16 giugno la Premiere Parade e la Monzanapolis, sfilate delle novità del settore (la prima) e, la seconda, di collezionisti e proprietari di Ferrari, Maserati, Lamborghini, McLaren, Bentley, Dallara, Porsche, Lotus. Sabato 17 giugno sarà la giornata dedicata ai club e ai meeting con sfilata dalla sede di corso Venezia all’autodromo dei modelli più iconici della storia dell’automobilismo per celebrazione per i 120 anni di ACI Milano. Domenica 18 giugno sarà invece protagonista la Indy Autonomous Challenge competizione di auto da corsa a guida autonoma senza pilota guidate da un software di controllo che, grazie ai sensori, ai supercomputer e agli altri hardware ADAS montati, permette alle vetture di guidare autonomamente e di darsi battaglia in sfide “head to head” a eliminazione.