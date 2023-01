Lissone, si rinnova la tradizione con il Corteo dei Magi

Il fascino di un’antica tradizione e la “manifestazione” di un rito che onora la festa dell’Epifania. La città di Lissone ha celebrato attraverso lo storico corteo dei Magi l’appuntamento del 6 gennaio. Un centinaio di figuranti, coordinati dai volontari dell’associazione Corteo dei Magi e dal Gruppo Amici del presepe, ha animato la mattinata con un suggestivo corteo per le strade del centro città per poi raggiungere la chiesa dei Santi Pietro e Paolo per la Santa messa celebrata da don Matteo Cascio.

Al termine della funzione religiosa il corteo si è diretto verso il palazzo municipale accolto dal sindaco Laura Borella e dall’amministrazione comunale per i tradizionali auguri di inizio anno. Le iniziative per la festa dell’Epifania non si sono però concluse ed anzi riserveranno un altro momento dolcissimo.

Nel pomeriggio di venerdì 6 gennaio, una speciale vecchina farà capolino in piazza Libertà (intorno alle 17.30) per la “Befana dei Pompieri” organizzata dai Vigili del fuoco del distaccamento di viale Martiri della Libertà. E dispenserà dolci e caramelle ai bambini che l’aspetteranno in piazza.

Già dalla vigilia dell’Epifania, invece, i volontari della Pro Loco Città di Lissone hanno consegnato il Papurott – il dolce tipico della tradizione lissonese – a grandi e piccini (in piazza o direttamente a domicilio) e il 6 gennaio le volontarie hanno indossato i panni di Befane per fare visita agli ospiti della casa di di riposo Agostoni e consegnare alle nonnine un Papurott.