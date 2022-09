Calcio donne: Fiammamonza e Real Meda alla prima di Serie C

Scalpitano le atlete brianzole del monzese del calcio femminile. Sono desiderose di mettersi alla prova in campionato dopo un buon periodo di preparazione e di alcune partite amichevoli. Protagoniste in serie C nazionale Fiammamonza e Real Meda, che sono state inserite nel girone A, il più difficile per la concorrenza di squadre agguerrite e tutte molto ben attrezzate con giocatrici di esperienza provenienti da serie superiori. Il girone è composto di 15 squadre, l’unico zoppo a causa del forfait a calendari già compilati del Genova cricket&Fc spa. Ecco la composizione: Su Piano calcio 1985 Cagliari; Spezia; Real Meda, Angelo Boiardo di Genova; Freedom Fc di Cuneo; Pinerolo; Independiente Ivrea; Azalee Solbiatese 1911; Vittuone; Pro Sesto; Academy Pavia; Orobica Bergamo; Lucchese; Fiammamonza e Pontedera.

Calcio donne: Real Meda in trasferta a Pinerolo

Le “pantere” del Real Meda hanno nelle gambe tre amichevoli: Real Meda- primavera Como 3-0 reti di Coda, Toth e Molteni); Real Meda-primavera Sassuolo 3-4 (reti doppietta di Coda e Toth); Real Meda- Pro Sesto 1-2 (rete di Longo) e domenica 11 settembre, alle 17.30, saranno in trasferta sul campo del quotato Pinerolo.

“Un match che ci permetterà di valutare le nostre qualità e possibilità – ha spiegato il ds Gianni Zaninello – ma anche di capire di che pasta sono fatte le avversarie. Noi ci presentiamo ai nastri di partenza con tanto ottimismo: C’è una gran voglia di fare bene e di non soffrire come la scorsa stagione, proprio per questa la società ha fatto un grande sforzo allargando la rosa. Iniziamo con la possibilità di variare anche in corsa avendo diverse soluzioni in squadra. Credo di poter affermare che il reparto offensivo ha alzato la qualità. Noi puntiamo a qualcosa di più della salvezza. Della rosa mancheranno Alessia Gomez e Rebecca Arosio, che per un infortunio al legamento potranno rientrare in squadra solo a gennaio”.

Calcio donne: Fiammamonza al Sada con le sarde di Su Planu

Fiammamonza, dopo il ripescaggio si è quasi del tutto rinnovata. Nella “rosa” di 23 giocatrici, solo in sette sono state confermate dalla passata stagione e tre sono state promosse dalla juniores. La squadra è stata affidate a Salvatore Bifulco, 30 anni, promosso in prima squadra dall’under 15, che iniziato la preparazione lo scorso 22 agosto. Le monzesi hanno disputato un’amichevole a Bergamo contro il Monterosso di eccellenza, gara di tre tempi da 30 minuti, di cui uno vinto, nell’altra hanno sconfitto per 1-0 il Leon Monza di Eccellenza.

Il ds Stefano Sesti ha detto: “Il nostro obiettivo primario è la salvezza. Per noi è l’anno zero in quanto la squadra è stata rinnovata, abbiamo cercato di affiancare alle tante giovani una giocatrice di esperienza per ogni reparto”.

Fiamma Monza domenica 11, allo stadio Sada, alle 14.30 riceverà il Su Planu calcio 1985 di Cagliari. È l’unica gara del calendario in anticipo su tutte le altre per permettere alle sarde la coincidenza con l’aereo per il volo di ritorno.