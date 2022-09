Calcio donne: Città di Brugherio col sorriso alla prima in Eccellenza

La stagione 2022/23 per le ragazze del Città di Brugherio inizia con un rotondo successo per 5-2 sul proprio campo, contro il Cus Bicocca. Proprio quel Cus Bicocca che era stata la squadra affrontata e sconfitta nella finale playoff dello scorso giugno, vittoria che era valsa alle biancazzurre la promozione in Eccellenza. La prima squadra in molti anni a salire così in alto, a Brugherio.

Calcio donne, il mister: “Buon approccio, è tutto in divenire: modulo nuovo, molte giocatrici nuove. L’obiettivo è salvarci”

E come nell’ultima partita della scorsa stagione, la squadra di Davide Silvestri ha dominato l’incontro, realizzando due reti nel primo quarto d’ora, a firma Erica Bertolin, autrice non solo di due gol di ottima fattura ma anche di un primo tempo da assoluta protagonista.

Molto soddisfatto, a fine partita, il mister: “Siamo partiti bene, mi è piaciuto molto l’approccio alla partita. È tutto in divenire, modulo nuovo, molte giocatrici nuove, alcune delle quali avevano solo tre allenamenti all’attivo. Nel secondo tempo siamo riusciti a fare un gioco più fluido, facendo entrare più nel vivo dell’azione le nostre mezzali. Erica Bertolini è già in condizione fisica strepitosa, a settembre non l’avevo mai vista così in forma e io la conosco da molti anni. Per quanto riguarda le ambizioni, l’obiettivo è salvarsi, non è il caso di montarsi la testa, il campionato è molto lungo”.

Calcio Città di Brugherio Cdb Eccellenza

Calcio donne, Città di Brugherio bene su Cus Bicocca

Per quanto riguarda il risultato nel corso del recupero della prima frazione, che nel complesso ha visto spesso il gioco ristagnare a centrocampo, vi sono stati i gol di Sara D’Oria per le padrone di casa e un’autorete scaturita da una incomprensione tra difensore e portiere del Città di Brugherio, che ha permesso alle ospiti di accorciare sul 3-1.

Molto più godibile il gioco nella ripresa, anche se il caldo insolito per il periodo e una preparazione ancora da ultimare hanno fatto si che via via le squadre si allungassero un po’. Denise Martinotti sigla la quarta rete in apertura di secondo tempo, mentre una spettacolare tiro dalla distanza di Carlotta Merisio porta a cinque il bottino del Città di Brugherio. In chiusura di match c’è gloria per Rosangela Salvo del Cus, che fissa il risultato sul definitivo 5-2.