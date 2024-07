Si propagano le iniziative per formare alla sicurezza il personale sanitario. Uno dei casi più recenti è il corso introduttivo di autodifesa che gli Istituti Clinici Zucchi (Gruppo San Donato) hanno proposto per la prima volta al personale femminile. Una prima edizione di successo che verrà riproposta con nuove sessioni.

Sanità: successo per il corso di autodifesa per le donne degli Istituti Zucchi, dieci lezioni di kickboxing

A partire dal mese di maggio, dieci lezioni intensive con il campione mondiale di kickboxing Luca Cecchetti per assimilare tecniche di autodifesa di base e consigli pratici per affrontare situazioni di rischio, aumentando fiducia in se stesse, consapevolezza e autostima.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio Piano di Parità di Genere degli Istituti Clinici Zucchi, la certificazione è stata ottenuta nel mese di ottobre, e nell’obiettivo strategico di coltivare il benessere del personale.

«Sono estremamente orgoglioso di aver avviato questa iniziativa all’interno dell’ospedale. Il nostro obiettivo è continuare a promuovere la sicurezza del nostro personale femminile, sia sul lavoro che nella vita quotidiana. Le nostre dipendenti hanno raccolto con grande entusiasmo questa opportunità e sono fiducioso che potremo realizzare ulteriori edizioni di successo, contribuendo a un futuro più sicuro e paritario per tutti», ha commentato l’amministratore delegato Renato Cerioli.