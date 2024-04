A lezione di autodifesa con l’iniziativa “Guantoni in Rosa” promossa da Alessio Martino, campione italiano e bronzo europeo di Muay thai, e rivolta alle donne in una sessione che unisce parte teorica e prova pratica. Appuntamento venerdì 10 maggio dalle 14 alle 16 all’area Energy Spring Park di via Philips a Monza.

Monza: donne a lezione di autodifesa col campione di Muay thai, come iscriversi

In cattedra Alessio Martino, che guiderà le partecipanti tra le tecniche essenziali per difendersi efficacemente in situazioni di pericolo. È possibile iscriversi entro martedì 7 maggio (rboguantoniinrosa@gmail.com o 339 382 3752).

Monza: donne a lezione di autodifesa col campione di Muay thai, perché l’iniziativa “Guantoni in Rosa”

«Sono entusiasta per questo evento che speriamo possa essere accolto dal maggior numero di donne possibile – dice Martino che organizza con Brianza Fighting, Gruppo CIMA e RBO Investment – È fondamentale che le donne si sentano sicure e in grado di difendersi in qualsiasi situazione. Attraverso questo corso forniremo conoscenze pratiche e un senso di empowerment e fiducia. Non vedo l’ora di incontrare tutte le partecipanti e guidarle lungo questo percorso di autodifesa e crescita personale».

Soddisfazione anche da parte della proprietà dell’area: «L’area Energy Spring Park è da sempre dedicata a iniziative dedicate al territorio. Siamo orgogliosi di ospitare ‘Guantoni in Rosa’ e di contribuire all’offerta di un’esperienza formativa e motivante per tutta la cittadinanza», ha commentato GianMaria Bellazzi.