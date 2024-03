Meda, successo per l’avvio del corso di autodifesa riservato alle donne

Corso di autodifesa per le donne: successo per l’iniziativa promossa dal Comune di Meda per le proprie concittadine. Sabato 9 marzo, nell’ambito della giornata internazionale dei diritti della donna, che in città ha registrato svariate occasioni di incontro e riflessione, ha avuto inizio il nuovo corso di autodifesa giunto alla quarta edizione e riservato alle donne di Meda, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Wa Yu Kai 47 Karate Meda. Si tratta in totale di sei incontri per ciascun corso, base e avanzato (quest’ultimo riservato alle donne che hanno già frequentato il corso base).

Meda: il corso vuole sensibilizzare alla necessità di contrastare la violenza

Le lezioni si tengono al palazzetto dello sport di via Cialdini e l’avvio ha registrato la partecipazione di decine di donne. Da un lato, il corso vuole sensibilizzare per far conoscere la gravità della violenza contro le donne e delle violenze in genere in ogni forma, per combattere le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggi oggetto. Dall’altro, far imparare a riconoscere e prevenire il pericolo utilizzando gli strumenti e le risorse a propria disposizione, imparando a riconoscere e a contrastare un pericolo che comprometta la propria persona sia fisica che mentale e acquisendo una maggiore autorevolezza e autostima di sé.