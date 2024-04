Monza: 120 infermieri a lezione di difesa personale dalla polizia, con il campione italiano di lotta

Sono 120 gli infermieri che parteciperanno al corso di difesa personale della Questura di Monza e della Brianza. Dopo l’iniziativa per medici dunque, la polizia si rivolge agli infermieri iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano-Lodi-Monza e Brianza. L’obiettivo è formarli in caso di situazioni di potenziale pericolo per aggressioni verbali o fisiche, in crescita secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi.

Il 17 aprile il corso è iniziato con i primi 20, accolti dal questore Salvatore Barilaro.

Gli infermieri parteciperanno alle lezioni dell’Istruttore di difesa personale della Polizia di Stato, assistente capo coordinatore Danilo Bignone, già appartenente alle Fiamme Oro della Polizia di Stato, campione italiano assoluto di lotta, cintura nera di judo, allenatore di lotta e istruttore di arti marziali miste, in servizio alla Questura di Monza e della Brianza, con la supervisione del Commissario Capo Alessandro Barone e l’ausilio dell’Assistente Capo Coordinatore Pietro Cavallo.

Ogni mercoledì pomeriggio, gli infermieri potranno prendere parte alle sedute di allenamento, durante le quali apprenderanno semplici ma efficaci tecniche di difesa personale e soprattutto potranno cimentarsi nell’utilizzo delle stesse con gli istruttori e con i colleghi, imparando così a contrastare le aggressioni fisiche, garantendosi una maggiore autotutela e sicurezza personale.

“Durante le lezioni verranno messe in scesa situazioni in cui l’aggressione potrebbe partire da uno strangolamento, con una presa al camice, con un bloccaggio delle mani, ma anche affrontando tecniche di contrasto fondamentali in caso di contatto corpo a corpo in uno scenario a terra”, spiega una nota.

Una questione di grande attualità: nel mese di marzo anche il sindacato Nursind aveva organizzato un corso rivolto agli infermieri coinvolgendone 100 in un corso con gli istruttori del club Brianza Fighting.