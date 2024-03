Donne al lavoro senza paura, il seminario antiaggressione di Apa Confartigianato

Apa Confartigianato non ha pensato al classico dibattito in occasione dell’8 marzo. Ha infatti organizzato “ABC…Difendiamoci Donne”, seminario gratuito di antiaggressione e difesa rivolto alle donne. Una scelta ben precisa presa anche dopo aver sentito le testimonianze di alcune imprenditrici associate.

Donne al lavoro senza paura, le testimonianze che hanno spinto a promuovere l’evento

«Quando chiudo la serranda del negozio la sera e sono da sola mi guardo intorno: a volte penso a come reagirei se qualche malintenzionato dovesse essere lì ad aspettarmi». «Un cliente ha alzato la voce con me e io mi sono paralizzata: avrei voluto dire o fare qualcosa, ma mi ha colta alla sprovvista e ho avuto paura a ribattere».

Situazioni a rischio che hanno spinto il Movimento Donne Impresa di Apa Confartigianato, in sinergia con tutta l’associazione, a promuovere nell’ambito della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, un corso pratico/teorico basato sui temi della difesa, sia fisica, che psicologica.

Donne al lavoro senza paura, nella sede di Apa a Monza il 9 marzo il corso con Moira Fusato

L’appuntamento è fissato a sabato 9 marzo dalle 9.30 alle 12.30 nella sede di Apa in viale Stucchi 64 a Monza (su prenotazione, info a.zappala@apaconfartigianato.it). Il corso sarà tenuto da Moira Fusato, maestro cintura nera 5° Dan arte marziale Nanbudo, cintura nera 5° Dan Karate, imprenditrice associata ad Apa Confartigianato.

«Abbiamo voluto aderire alla proposta di progetto arrivata dalla nostra Moira – sottolinea Rossella Nigro, Presidente Movimento Donne Apa Confartigianato – perché reputiamo che la Donna debba prendere coscienza della sua “forza” e debba imparare ad usarla come arma di difesa, ma soprattutto come preziosa risorsa per affrontare la vita di tutti i giorni. Prendere coscienza di ciò che si è, sviluppa in noi la capacità di affrontare al meglio le dinamiche del quotidiano. I metodi di approccio all’autodifesa vengono attuati attraverso un grande lavoro di introspezione personale che rafforza la nostra autostima. Sono certa che la mattinata del 9 marzo ci sarà utile per condividere insieme a tante altre donne momenti di confronto».

«Il seminario – precisano gli organizzatori – affronta l’esecuzione di tecniche pratiche di schivata, parata e difesa che il karate, insieme agli sport da combattimento e alle tecniche da strada, possono insegnare attraverso il controllo fisico e mentale. Durante la mattinata verranno utilizzati colpitori e scudi professionali, in piena sicurezza per le partecipanti. Alle partecipanti è richiesto un abbigliamento sportivo».