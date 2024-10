Ospedale di Monza: Ruperto per la Reumatologia pediatrica, ha fondato una rete internazionale di ricerca

Nicolino Ruperto è il direttore della nuova struttura complessa di ricerca in Reumatologia pediatrica della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e nuovo professore ordinario di Pediatria dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Ospedale di Monza: Ruperto per la Reumatologia pediatrica, la carriera in Italia e negli Stati Uniti

Un’altra professionalità importante per l’ospedale brianzolo: Ruperto è stato insignito di numerosi premi ed è l’unico pediatra, italiano e europeo, ad aver ricevuto il Distinguished International Rheumatology Professional Award the American College of Rheumatology, la più importante società scientifica negli Stati Uniti. Il premio viene assegnato a un reumatologo o a un professionista sanitario reumatologo al di fuori degli Stati Uniti e del Canada “per contributi eccezionali nel servizio pubblico e nel sostegno alla comunità reumatologica globale“, spiega una nota.

Laureato nel ’90 all’Università di Pavia, e con una lunga formazione anche negli Stati Uniti, ha lavorato come dirigente medico all’Irccs Policlinico San Matteo di Pavia (1996-2001) e all’Irccs Istituto Giannina Gaslini di Genova (2001-2024), dove rivestiva il ruolo di direttore del Servizio Sperimentazioni Cliniche Pediatriche/Gaslini Trial Centre e Direttore Medico dell’Unità di Fase I.

Nel 1996, nel corso del suo soggiorno statunitense, ha ideato e fondato, insieme al suo maestro Alberto Martini, una rete di ricerca internazionale denominata Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (Printo) che a oggi raggruppa oltre 2000 soci da 730 ospedali pediatrici in 95 paesi diversi e ha implementato “studi collaborativi di natura accademica che ad oggi hanno arruolato circa 50.000 bambini da più di 300 ospedali pediatrici in oltre 65 paesi diversi, svolgendo un ruolo centrale per le sperimentazioni di nuovi farmaci che hanno rivoluzionato la cura dei bambini con malattie reumatiche“.

Ospedale di Monza: Ruperto per la Reumatologia pediatrica, «curriculum e vasta esperienza»

«È un grande onore per me venire a lavorare presso l’IRCCS Fondazione San Gerardo dei Tintori e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca come ordinario di pediatria – sottolinea Ruperto – La Fondazione San Gerardo dei Tintori è stata recentemente trasformata in IRCCS ad indirizzo pediatrico grazie al lavoro incessante, sia scientifico che clinico, del professor Andrea Biondi. Con le attività di ricerca che hanno caratterizzato la mia carriera mi impegnerò ad incrementare l’attività scientifica dell’ospedale per migliorare la cura dei bambini con malattie reumatiche oltre che fornire la mia esperienza per l’adeguata formazione degli studenti di Medicina e degli specializzandi e dottorandi in Pediatria dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca».

Il presidente Claudio Cogliati, il direttore generale Silvano Casazza e il direttore scientifico Andrea Biondi ne sottolineano «il curriculum e la sua vasta esperienza, che spaziano dalla specializzazione in pediatria per culminare in una carriera dedicata alla ricerca e alle sperimentazioni cliniche nel campo della reumatologia pediatrica» come «un arricchimento fondamentale per la nostra istituzione e per i bambini che assistiamo. La sua leadership nella creazione e sviluppo della rete Printo ha avuto un impatto determinante a livello internazionale, migliorando la cura delle malattie reumatiche pediatriche e promuovendo la collaborazione tra ospedali di tutto il mondo. Siamo certi che la sua presenza contribuirà a far crescere la nostra attività scientifica e clinica, portando nuove opportunità di ricerca e innovazione nel trattamento delle patologie reumatiche nei bambini. La sua dedizione alla formazione delle nuove generazioni di medici e specialisti arricchirà il nostro approccio educativo, ispirando gli studenti e gli aspiranti professionisti della salute a seguire le sue orme».