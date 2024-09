Monza: Dementia Friendly Community sui social, una pagina per promuovere informazioni e iniziative

Una pagina Facebook curata da una rete di protagonisti del territorio per veicolare le informazioni della “Dementia Friendly Community di Monza” e per promuovere le tante iniziative della città dedicate alle persone affette da fragilità cognitive.

Monza: Dementia Friendly Community sui social, progetto nato nel 2018

“Il progetto nella nostra città nasce nel 2018 quando ha accolto la richiesta di Federazione Alzheimer Italia di aderire alla rete delle comunità amiche delle persone con demenza – si legge nel primo post pubblicato – Tutti insieme vogliamo aumentare la conoscenza della malattia come strumento per ridurre l’emarginazione e il pregiudizio sociale, in modo da permettere alle persone fragili ed ai loro familiari di partecipare alla vita attiva della comunità e migliorare la loro qualità di vita”.

Monza: Dementia Friendly Community sui social, chi collabora

Alla redazione della pagina Facebook contribuiscono le cooperative sociali Nuovo Solco e La Meridiana, le Rsa Sant’Andrea e Don Angelo Bellani, le associazioni Caritas Monza e Confcommercio Monza e Circondario, l’Istituto Leone Dehon e Humanitude Italia.

Monza: Dementia Friendly Community sui social, «obiettivo è aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza»

Sulla pagina sarà possibile trovare iniziative ed eventi promossi sul territorio cittadino ma anche contenuti informativi sul tema dell’invecchiamento e delle fragilità cognitive. A partire da quelli organizzati dal Paese ritrovato in festa per il 21 settembre, giornata internazionale dell’Alzheimer nel mese ricco di iniziative.

«Siamo impegnati a creare una città più accogliente e inclusiva. Il che significa affrontare la demenza sia in ottica preventiva sia prendendo in cura le persone, i loro caregiver, le loro famiglie colpite dalla patologia. Il nostro obiettivo è aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza dei nostri cittadini su questa condizione», ha osservato l’assessore al Welfare e Salute Egidio Riva.

Monza: Dementia Friendly Community sui social, alcune iniziative

Domenica 22 settembre “Grande grigliata. Pomeriggio in festa” alle 12 al Centro Diurno Alzheimer in via Molise, 13; da giovedì 26 settembre a giovedì 10 ottobre dalle 10 alle 19 mostra fotografica “Ogni giorno ritrovo il mio domani” di Margherita Nardi alla chiesetta dell’Oasi San Gerardo in via Gerardo dei Tintori, 18.