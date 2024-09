Settembre mese dell’Alzheimer: spot tv, mostre, risotto e eventi con La Meridiana

Una serie di iniziative a settembre, mese dell’Alzheimer. A proporle è la cooperativa La Meridiana con la sua campagna “Cuore sempre. Memoria a volte: informare e coinvolgere”. La finalità è quella di sensibilizzare e contrastare lo stigma della malattia entrando in contatto con la città e non solo.

Settembre mese dell’Alzheimer: gli spot in tv con Leo Gullotta e Enrico Ruggeri

Da domenica 8 settembre le immagini del Paese Ritrovato entreranno nelle case di tutti gli italiani attraverso alcuni spot che saranno trasmessi dalle principali reti televisive. La voce narrante è quella dell’attore Leo Gullotta.

In sottofondo il brano che Enrico Ruggeri ha dedicato espressamente al borgo sorto nel 2018 su iniziativa della Meridiana.

Settembre mese dell’Alzheimer: camminata in Villa reale, il vernissage di Maurizio Galimberti a Milano

Giovedì 12 settembre è in calendario una “Camminata in Villa” aperta a tutti. Il ritrovo è fissato alle 14.30 davanti al cancello d’ingresso della Villa reale. Un pomeriggio per camminare insieme, “perché il movimento è vita”, ammirare il roseto, assistere a performance di danza e concedersi un po’ di relax nei punti di ristoro.

Il giorno successivo alla mattina verrà inaugurata all’interno del Paese Ritrovato la mostra delle opere di Maria Luisa Vigilanti mentre alle 18 alla Fondazione Rovati di Milano si terrà il vernissage della mostra fotografica “Fotografia imperfetta dentro il fragile vivere” che il fotografo monzese di fama mondiale Maurizio Galimberti ha realizzato ritraendo gli ospiti del Paese Ritrovato.

Venerdì 20 settembre alle 17 partirà dalla RSA San Pietro la sfilata di auto e moto storiche Monza- Inverigo.

Settembre mese dell’Alzheimer: la Giornata mondiale del 21 settembre

Si preannuncia ricca di iniziative la giornata di sabato 21 settembre, Giornata mondiale dell’Alzheimer. Alle 11 nella chiesetta di san Gerardo all’Oasi sarà inaugurata la mostra “Fotografie” di Arturo Baron, un residente della struttura di via Casanova, le cui pregevoli opere sono esposte anche all’interno del borgo. Alle 16 è previsto un incontro pensato per i bambini che spesso conoscono la malattia osservando i loro nonni.

La scrittrice Tecla Marelli presenterà il suo libro “Nonno Ricordo. Nonna Memoria” alla biblioteca dei ragazzi cercando di rispondere alle domande più frequenti e più spontanee dei piccoli. Alle 18 il parcheggio di via Casanova si animerà con “Il Paese ritrovato in festa”: musica, intrattenimento e un buon piatto di risotto per invitare i vicini di casa del quartiere.

Settembre mese dell’Alzheimer: mostra fotografica alla chiesetta di san Gerardino

Giovedì 26 settembre alle 18.30 nella chiesetta di san Gerardino sarà inaugurata la mostra fotografica di Margherita Nardi, a cura di Paola Bertolotti, dal titolo “Ogni giorno ritrovo il mio domani”. Un altro emozionante viaggio all’interno del Paese Ritrovato.

E non manca nemmeno un evento pensato in occasione della XVII Giornata nazionale della Sla. Domenica 15 settembre una Band- Mob sarà in viaggio tra le diverse strutture de La Meridiana. Alcuni musicisti dell’opera insieme al mezzo soprano Valentina Volpe Andreazza incontreranno nel corso del pomeriggio gli ospiti e i loro familiari, operatori ed amici.