Ospedale di Monza: a capo dell’Urologia il pioniere delle tecniche chirurgiche mini-invasive

Andrea Gregori è il nuovo direttore della Struttura Complessa di Urologia della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. Monzese, classe ’70, è professore a contratto all’università di Milano dal 2015, ha eseguito oltre 7mila interventi chirurgici come primo operatore di tipo “mini-invasivo” anche di alta complessità e per patologia oncologica. E per lui l’approdo al San Gerardo rappresenta “un ritorno alle origini“.

Ospedale di Monza: chi è Andrea Gregori

Nel 2001 ha iniziato in Italia un lavoro pionieristico sulla chirurgia laparoscopica e robotica urologica, apprendendo così le più moderne tecniche chirurgiche mini invasive. Una formazione consolidata anche all’estero fin dal 1999, ottenendo la “Fellowship in Urologic Surgery” negli Stati Uniti alla Duke University di Durham, North Carolina.

Gregori è ideatore e sviluppatore di una tecnica chirurgica originale chiamata “impianto di protesi per incontinenza urinaria maschile ProACT, eco-guidato transrettale in anestesia locale“, che ha dato risultati clinici giudicati “eccellenti” e pubblicati sulle più importanti riviste scientifiche urologiche internazionali. Ha anche introdotto, negli istituti dove ha lavorato fino ad oggi, innovative tecniche chirurgiche, diagnostiche e terapeutiche come la chirurgia con laser per il trattamento di diverse patologie, dalla calcolosi urinaria all’ipertrofia prostatica benigna, l’endoscopia flessibile delle alte e basse vie urinarie (ureteroscopia e cistoscopia) e

biopsia prostatica con tecnica “Fusion”.

Ospedale di Monza, Gregori: «Per me è un emozionante ritorno alle origini»

«Sono onorato di assumere questo ruolo e di iniziare a lavorare in un ospedale così importante e prestigioso – ha commentato Gregori – Per me, che oltretutto sono monzese, l’approdo al San Gerardo rappresenta non solo un importante punto di arrivo della carriera ma anche un emozionante ritorno alle origini visto che qui mi sono laureato nel 1995. I miei obiettivi saranno garantire cure di altissima qualità, promuovere la formazione continua dei miei collaboratori e implementare tecnologie all’avanguardia per il miglioramento della salute dei nostri pazienti. Saremo anche sede di insegnamento per gli specializzandi in urologia in

modo da preparare i professionisti del futuro».

Ospedale di Monza, Cogliati e Casazza: «Grazie anche al dottor Blanco»

Soddisfazione anche da parte di Claudio Cogliati, Presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, e Silvano Casazza, direttore generale: «Ringraziamo il dottor Salvatore Blanco che per diversi mesi ha svolto il ruolo di facente funzione e che continuerà, con il suo prezioso contributo, a far crescere l’Urologia. L’apporto del professor Gregori porterà la Struttura a svilupparsi ancora di più grazie alle innovazioni tecnologiche sia mininvasive laparoscopiche e robot-assistite nel cancro della prostata sia chirurgiche».