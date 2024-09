Ospedale di Monza: l’anidride carbonica nuova alleata della chirurgia vascolare

L’anidride carbonica è la nuova alleata dei chirurghi vascolari nel trattamento di patologie della circolazione arteriosa. Viene utilizzata in sostituzione del metodo di contrasto iodato e la Struttura complessa dell’Irccs San Gerardo di Monza è tra le prime a farne uso in Lombardia.

«L’avvento delle metodiche endovascolari ha permesso di condurre interventi chirurgici anche molto complessi attraverso l’inserimento di strumenti all’interno del torrente sanguigno mediante micro-accessi o punture, evitando le incisioni chirurgiche a volte molto destruenti, con conseguente riduzione delle complicanze intra e perioperatorie», ha spiegato Cristian Benatti, referente dell’introduzione di questa tecnica.

Fino ad ora per il trattamento endovascolare delle malattie delle arterie, sia a livello addominale sia degli arti inferiori, i chirurghi hanno iniettato il mezzo di contrasto per renderle visibili con una semplice radiografia e per poterle monitorare nelle fasi dell’intervento: un metodo consolidato che, per la sua composizione, può però avere conseguenze a livello dei reni.

«Ovviamente più complesse sono le procedure – prosegue Benatti – maggiore sarà la quota di mezzo di contrasto da utilizzare, aumentando proporzionalmente il rischio di danno renale. Nel corso degli ultimi anni, anche se si tratta di una metodica nota sin dagli Anni ‘70 e nel tempo perfezionata, è stata introdotta la possibilità di utilizzare l’anidride carbonica (CO2) come mezzo di contrasto gassoso alternativo che non determina alcun danno renale. Caratteristiche peculiari di questo gas sono quelle di “galleggiare” nel torrente sanguigno e di essere eliminato molto rapidamente attraverso la respirazione».

La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza si colloca tra i primi ospedali in Lombardia ad utilizzare questa tecnica che quindi permette di trattare anche pazienti con funzionalità renale compromessa, aumentando il numero di pazienti trattabili attraverso metodiche endovascolari anche complesse.

«Grazie all’introduzione di questa metodica mini-invasiva – ha sottolineato il direttore della struttura Vittorio Segramora – siamo in grado di allargare il ventaglio di soluzioni terapeutiche da proporre e offrire delle chances di guarigione anche a pazienti che fino ad oggi venivano esclusi dalle procedure chirurgiche a causa della loro fragilità».