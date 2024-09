Un nuovo importante riconoscimento per la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. La Struttura complessa di Ginecologia Oncologica, già accreditata a livello Internazionale dalla Società Europea di Ginecologia Oncologica (ESGO, European Society of Gynaecological Oncology) come Centro di Riferimento per il tumore ovarico, è stata riconosciuta come “Centro di Riferimento per il Tumore dell’Endometrio”. In Lombardia, oltre alla struttura monzese, solo la Clinica Ginecologica Universitaria dell’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese – che fa parte dell’AsstSette Laghi – può vantare questo titolo.

Ospedale di Monza: Irccs San Gerardo riferimento dei tumori all’endometrio, «garantire la migliore qualità di vita possibile in relazione alla prospettiva di cura e sopravvivenza»

«Oggi – spiega il professor Fabio Landoni, direttore della clinica di ginecologia alla quale la struttura complessa afferisce – la complessità diagnostica e terapeutica, chirurgica e medica, delle neoplasie ginecologiche è in continua crescita e necessita di sempre crescenti professionalità. Pertanto, occorre non solo fornire l’assistenza clinica più adeguata, ma anche garantire la migliore qualità di vita possibile in relazione alla prospettiva di cura e sopravvivenza di ciascuna paziente. La letteratura medica afferma che la concentrazione delle cure oncologiche si associa a un significativo vantaggio in termini di sopravvivenza e fin dal 2010 ESGO si impegna a riconoscere i centri che assicurano volumi di cura, standard di cura e standard di assistenza elevati in conformità alle linee guida internazionali più aggiornate».

Ospedale di Monza: Irccs San Gerardo riferimento dei tumori all’endometrio, 7000 prestazioni ambulatoriali all’anno e 300 interventi

Il trattamento delle neoplasie ginecologiche richiede un approccio multidisciplinare e altamente specializzato che solo i centri con competenze avanzate e adeguati volumi di attività possono garantire. Al San Gerardo Il servizio di Ginecologia Oncologica si occupa annualmente dell’erogazione di oltre 7000 prestazioni ambulatoriali e di oltre 300 interventi di chirurgia oncologica maggiore.

«L’assistenza alle pazienti affette da tumori ginecologici – sottolinea il direttore della clinica di ginecologia – necessita di un team multidisciplinare coordinato, in cui il ginecologo oncologo è affiancato da altre figure professionali, come oncologi medici, radioterapisti, radiologi ed anatomopatologi con specifici interessi, competenze e formazione nell’ambito della diagnosi e della cura dei tumori ginecologici. In quest’ottica, il riconoscimento a livello internazionale ottenuto dalla nostra Unità può essere considerato come un riconoscimento a tutte le Unità della Fondazione IRCCS San Gerardo che collaborano nella diagnosi e nella cura del carcinoma endometriale ed è per tutti un motivo di orgoglio».