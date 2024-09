Ospedale di Monza: gruppo di lavoro per il miglioramento dei processi diagnostici e della comunicazione ai pazienti

Il miglioramento dei processi diagnostici per garantire la sicurezza dei pazienti è il tema scelto per la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2024 del 17 settembre dalla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, che ha aderito con una campagna di sensibilizzazione su vantaggi e rischi delle indagini radiologiche e di medicina nucleare. Un percorso frutto del lavoro congiunto delle strutture di Fisica Sanitaria, Medicina Nucleare, Radiologia Diagnostica per immagini – Interventistica, Neuroradiologia, Qualità, Accreditamento, Internal Auditing e Gestione del Rischio Clinico.

Ospedale di Monza: gruppo di lavoro per il miglioramento dei processi diagnostici, poster informativi e Qr code

Per quest’anno la Regione Lombardia ha deciso di focalizzare l’attenzione sulla sicurezza in ambito diagnostico rispetto al rischio di utilizzo delle radiazioni ionizzanti. L’ospedale monzese ha quindi deciso di incentrare la comunicazione al paziente con poster informativi: attraverso un Qr code si può accedere all’approfondimento sul sito della struttura per saperne di più. È stato istituito un gruppo di Lavoro coordinato dalla

Struttura Semplice Qualità, Accreditamento, Internal Auditing e Gestione del Rischio Clinico (QUARC) che ha lavorato per preparare il materiale.

Ospedale di Monza: gruppo di lavoro per il miglioramento dei processi diagnostici, «indispensabile un lavoro in équipe per una corretta informazione»

«È sempre più frequente la tendenza da parte di diversi pazienti ad esprimere preoccupazione in merito a “quanti raggi dovranno ricevere” – commenta Rossella Barni, Risk Manager dell’IRCCS e Responsabile della QUARC – Prevenire errori ed eventi avversi è un compito che ci vede impegnati ogni giorno. Occorre quindi sottolineare che l’evoluzione della diagnostica per immagini oggi rende maggiormente sicura questa pratica e allo stesso tempo che le innovazioni intervenute sono riuscite a offrire le migliori definizioni nel rapporto rischio/beneficio per i pazienti delle procedure radiologiche e di Medicina Nucleare. In questi scenari così complessi è indispensabile che tutte le figure professionali coinvolte lavorino in équipe contribuendo, ciascuno con le proprie competenze, alla corretta informazione del paziente a garanzia della sua sicurezza. Il gruppo di lavoro istituitosi, coordinato da QUARC, ha sinergicamente contribuito ad avvalorare il lavoro che quotidianamente viene svolto a tal fine dai nostri operatori».