Ospedale di Monza: turn over in negativo per gli infermieri, preziosa la collaborazione con Bicocca

C’è la fuga dei medici, ma c’è soprattutto l’abbandono degli infermieri. Dopo la ricerca pubblicata da Assomed la scorsa settimana secondo cui il 57% dei medici lombardi ritiene la propria situazione lavorativa insoddisfacente, il 27% dichiara di aver cambiato lavoro negli ultimi 5 anni e il 26% è intenzionato a lasciare il proprio posto di lavoro nei prossimi 12 mesi, adesso ci sono i dati dell’ufficio del personale del San Gerardo che raccontano di un difficile turn over soprattutto per gli infermieri.

Ospedale di Monza: turn over in negativo per gli infermieri, 93 assunti per 107 dimissioni

Nel 2024 sono stati assunti 93 nuovi infermieri a fronte di 107 dimissioni, mentre per i medici il bilancio è in positivo con 43 dimesse e 45 assunti. Parità anche per gli operatori socio sanitari con 26 dimissioni e 27 neo assunti.

«La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza riesce a “contenere” la carenza di personale infermieristico grazie alla stretta collaborazione con l’Università Milano Bicocca – spiega Claudio Cogliati, presidente dell’Irccs – oltre ad essere la sede con il maggior numero di iscrizioni della Regione con un incremento degli iscritti in controtendenza con le altre sedi è risultata tra le 100 sedi formative con maggiore qualità (la seconda in Italia) a livello mondiale».

Ospedale di Monza: turn over in negativo per gli infermieri, il personale che forma i nuovi universitari è dell’Irccs

Il personale che forma i nuovi infermieri è dell’Irccs, «ciò– conclude Cogliati – favorisce, una volta laureati, il restare a lavorare al San Gerardo».

Al quadro a tinte fosche che emerge dalle interviste a 1400 medici dirigenti lombardi da parte di Assomed, l’Irccs monzese risponde facendo sapere che «il San Gerardo è impegnato a migliorare e valorizzare i professionisti che lavorano per noi e per i nostri pazienti. Relativamente al personale del San Gerardo la linea aziendale è quella di supplire a eventuali carenze attingendo dalle graduatorie esistenti o bandendo concorsi».

Ospedale di Monza: turn over in negativo per gli infermieri, nel 2024 quattro concorsi

Nel corso del 2024 sono stati espletati 4 concorsi per incarichi a tempo determinato e un concorso a tempo indeterminato riuscendo a compensare quasi tutte le circa 100 dimissioni dell’anno, inclusi i pensionamenti, che corrispondono a poco più dell’8% degli infermieri in forza all’Irccs.

«Proprio in questi giorni – conclude il presidente – stiamo espletando un nuovo concorso a tempo indeterminato. Alla prima prova scritta si sono presentati 124 infermieri pari all’85% degli iscritti, segno di un forte interesse dei professionisti per la nostra struttura».