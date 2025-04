Offerta vaccinale e incontri infomativi a cura di Ats Brianza, Irccs San Gerardo dei Tintori, Asst Brianza e Asst Lecco sul territorio per la Giornata Mondiale della Salute del 7 aprile. È un’importante occasione “per riflettere sull’importanza della salute e del benessere per tutti“.

La giornata è stata istituita nel 1948 dall’OMS per sensibilizzare l’opinione pubblica, il tema 2025 è “Healthy beginnings, hopeful futures”, ovvero una cura attenta alla salute fin dai primi anni vita porti a futuro di speranza.

In Brianza le iniziative di sanità pubblica dedicate alla prevenzione e alla sensibilizzazione sono in programma dal 7 al 12 aprile 2025.

Giornata mondiale della salute: vaccinazioni

Dal 7 all’11 aprile nei centri vaccinali della provincia di Monza e Brianza (Usmate, Carate, Lissone, Seregno, Seveso, Monza, Brugherio, Muggiò, Limbiate, Desio) è possibile prenotare la vaccinazione anti Herpes Zoster e anti Pneumococco (per maschi e femmine nati tra il 1952 ed il 1960).

In provincia di Lecco appuntamento su prenotazione giovedì 10 aprile alla Casa di Comunità di Oggiono, in via Bachelet.

Nella stessa settimana e sempre su prenotazione nei centri in Brianza si può ricevere la vaccinazione anti Papilloma Virus Umano (per maschi e femmine fino ai 26 anni compiuti, mai vaccinati in precedenza).

Giornata mondiale della salute: orientamento e informazione sugli screening

L’offerta screening prevede incontri informativi e colloqui di orientamento gestiti da personale del Centro Screening di Ats Brianza.

Lunedì 7 aprile all’Irccs San Gerardo in via Pergolesi a Monza, al punto informativo della palazzina accoglienza dalle 9.30 alle 12.30 si parla di prevenzione e percorsi di screening oncologico alla mammella (donne 45-74 anni), alla cervice uterina (Pap Test per le donne dai 25 ai 29 anni non vaccinate, Hpv Test per le donne dai 30 ai 64 anni), al colon-retto (per tutte le persone dai 50 ai 74 anni).

All’ospedale di Vimercate appuntamento il 9 aprile dalle 9.30-12.30.

Per la provincia di Lecco: martedì 8 aprile, dalle 9 alle 12.30alla Casa di Comunità di Calolziocorte, in via Bergamo 20.

Giornata mondiale della salute: progetti e iniziative

L’impegno della promozione alla salute si concretizza mercoledì 9 aprile nella consegna simbolica in 5 scuole di una sagoma che rappresenta il peer educator, l’educatore tra pari che promuove scambi di conoscenze tra coetanei attraverso progetti dedicati, iniziative, prevenzione.

In diverse farmacie del territorio e luoghi pubblici i totem informativi forniranno messaggi di prevenzione in tema di dipendenze. Infine il progetto “Bimbi on screen”, realizzato con Spazio Giovani e rivolto a operatori della prima infanzia ma anche alle famiglie, promuove l’un uso consapevole della tecnologia touchscreen nella fascia 0-6 anni.

Giornata mondiale della salute: sicurezza sul lavoro

Un incontro dedicato agli studenti delle scuole e degli istituti professionali di Monza e Brianza approfondisce il tema della sicurezza sul lavoro. Il 9 aprile, dalle 10 alle 12 nella sede di Assolombarda in via Petrarca a Monza, saranno presentati gli strumenti messi a disposizione per la sicurezza nei percorsi di alternanza, PCTO e tirocini. Previsto anche lo spettacolo teatrale “Non doveva succedere!” sulla salute e sicurezza sul lavoro ideato e realizzato da Ats Brianza. Seguirà una sessione interattiva con gli studenti che si sfideranno nello scoprire e riconoscere situazioni di rischio negli ambienti di lavoro.

Giornata mondiale della salute: i rischi del radon

È attiva anche la campagna di conoscenza sui rischi per la salute legati al Radon negli ambienti e nelle abitazioni: il radon è un gas cancerogeno e la Lombardia è tra le regioni con più alti livelli, insieme a Lazio e Friuli Venezia Giulia. Ats Brianza con Regione Lombardia, Arpa e Inail ha avviato una campagna per approfondire rischi e precauzioni.