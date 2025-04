Da sabato 5 aprile l’ambulatorio comunale di Ornago avrà il servizio per i prelievi di sangue grazie alla collaborazione tra Asst Brianza e il Comune. Appuntamento per l’inaugurazione alle 11.30 in via San Domenico Savio 1.

Il punto prelievi sarà attivo tutti i martedì dalle 7 alle 9, su appuntamento. Ritiro referti in Comune nei giorni di giovedì e il venerdì, dalle 9.30 alle 11.30.

Ornago: all’ambulatorio comunale arriva il punto prelievi, come prenotare l’appuntamento

Soddisfazione per tutti i soggetti coinvolti: «L’attivazione del nuovo Centro Prelievi conferma l’impegno comune verso il miglioramento costante dei servizi offerti ai cittadini e un’attenzione sempre maggiore ai bisogni del territorio e alla salute della nostra comunità», commentano il direttore generale di ASST Brianza, Carlo Alberto Tersalvi e l’assessore Egle Luisa Scaccabarozzi.

Il sindaco Daniel Siccardi ringrazia anche tutti i volontari e i dipendenti comunali che supporteranno operativamente il servizio dal punto di vista amministrativo.

Per informazioni e prenotazioni appuntamenti, contattare il Comune di Ornago al numero 039628631 o via email all’indirizzo media@comune.ornago.mb.it.