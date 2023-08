Serie A, si comincia: mister Palladino presenta Inter-Monza, tra schiaffi in Coppa Italia e mercato

Comincia la Serie A e il Monza è impegnato sabato in prime time con i vicecampioni d’Europa dell’Inter per il debutto in campionato.

Serie A, si comincia: “Dalle sconfitte si impara molto”

Alla vigilia Palladino fa un passo indietro e riparte dalla sconfitta in Coppa italia: «Con la Reggiana abbiamo fatto una buona prestazione nel primo tempo, meno nel secondo, quando ci siamo un po’ sfilacciati. In settimana abbiamo lavorato su questo, ma l’atteggiamento positivo e propositivo c’è stato da parte di tutti. Dalle sconfitte s’impara molto se rilette con convinzione, sono sicuro che abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato e ci presenteremo con la giusta cattiveria e determinazione».

Serie A, si comincia: “Al primo allenamento lo stesso entusiasmo di fine stagione”

La stagione riparte tra tante emozioni, per il tecnico la prima dall’inizio sulla panchina del Monza: «Quando siamo partiti per il ritiro sembrava che non avessimo mai smesso e lo ritengo un valore aggiunto per il quale ringraziare i ragazzi che si sono presentati al primo allenamento con lo stesso entusiasmo. Partire con l’Inter a San Siro è emozionante, si comincia subito forte, e sarà stimolante affrontare una squadra arrivata in finale di Champions League. Oltretutto i nerazzurri si sono attrezzati con giocatori nuovi e hanno una rosa completa, sono bravi nelle ripartenze, hanno qualità nel palleggio e individualità anche perché se no non sarebbe arrivati fino in fondo. È la prima di campionato e di sicuro sia noi che loro non siamo ancora perfetti; servono anche queste partite per capire a che punto siamo e come indirizziamo la stagione».

Serie A, si comincia: il primo campionato senza Berlusconi

Per il Monza la stagione comincia senza un grande riferimento come quello del presidente Berlusconi: «Ci mancherà durante la stagione, ma Galliani non ci fa mancare nulla a livello di presenza e l’annata sportiva andrà avanti senza problemi».

Serie A, si comincia: “Siamo completi al 90%, manca un centrocampista”

Infine una nota sul mercato: «Finché è aperto non mi piace molto parlarne, perché può succedere di tutto: sicuramente noi abbiamo un’ottima base, siamo completi al 90%, manca qualcosina, un centrocampista per completare l’organico e vediamo davanti se ci sarà qualche uscita magari ci sarà anche qualche entrata».

Serie A, si comincia: piace Muriel, ma “voglio caratteristiche simili a quelle del campionato passato”

Anche se Palladino non fa nomi, piace molto Muriel ma dovrà uscire Petagna. L’allenatore si concentra invece sugli effettivi a disposizione: «Abbiamo fatto bene il primo tempo con la Reggiana e anche con il Milan e l’Everton in amichevole. Certo la Coppa Italia ci ha dato dei segnali, uno schiaffo che fa bene per tornare alla realtà, per riprendere il nostro percorso di crescita, senza rimanere ancorati allo scorso anno. Le caratteristiche che voglio saranno simili a quelle del campionato passato, ma faremo accorgimenti e modifiche perché sappiamo che gli avversari ci avranno studiato e capito meglio. Voglio principi di gioco chiari, proporre gioco, anche partendo dal basso, portando la palla pulita in avanti, senza lanci lunghi perché non abbiamo giocatori con queste caratteristiche. Però dico che è una nuova stagione, chiede a tutti di non fare paragoni con lo scorso anno, dobbiamo guardare avanti, dritti verso il nostro obiettivo della salvezza, che spero di raggiungere il più presto possibile».

Serie A, si comincia: a San Siro senza Bettella e Izzo

Nessun indisponibile tranne Bettella per la distorsione rimediata con il Milan e Izzo squalificato; la formazione sarà molto simile a quella vista con la Reggiana.