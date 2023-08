Calcio: Davide Diaw da Monza al Bari in prestito

Un nuovo prestito per l’attaccante Davide Diaw. L’Ac Monza ha comunicato il trasferimento del giocatore al Bari a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Calcio: Davide Diaw a Monza nel 2021, poi a Vicenza e Modena

Diaw era arrivato in Brianza a titolo definitivo dal Pordenone nel gennaio 2021, poi diciotto presenze in Serie B in biancorosso con un gol e poi i prestiti a Vicenza e Modena. “In bocca al lupo a Davide per la nuova avventura“, dice il Monza.