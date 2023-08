Serie A: Ac Monza, i numeri di maglia per la nuova stagione

L’Ac Monza ha comunicato i numeri di maglia ufficiali dei giocatori per la stagione 2023-24, la seconda in Serie A.

Serie A: Ac Monza, il numero 10 a Caprari

E c’è qualche cambiamento: il numero 10 passa sulle spalle di Caprari (che lascia il 17), Pablo Marì passa al 22; poi numero 6 per Gagliardini (all’Atalanta aveva avuto il 4, negli anni all’Inter il 5), il suo 33 per D’Ambrosio.

Confermatissimi il 32 per capitan Pessina, il 5 per Caldirola, il 16 per Di Gregorio e l’1 per La Manna.

Serie A: Ac Monza, l’elenco completo

Ecco l’elenco completo: 1 Lamanna; 3 Anastasio; 4 Izzo; 5 Caldirola; 6 Gagliardini; 7 Machin; 10 Caprari; 11 F.Carboni; 13 Pedro Pereira; 16 Di Gregorio; 18 Bettella; 19 Birindelli; 21 V.Carboni; 22 Pablo Marì; 23 Sorrentino; 24 Maric; 26 Antov; 27 Valoti; 28 Colpani; 30 Carlos Augusto; 31 Sampirisi; 32 Pessina; 33 D’ambrosio; 37 Petagna; 38 Bondo; 44 A.Carboni; 46 Cittadini; 47 Mota Carvalho; 66 Gori; 77 Kyriakopoulos; 80 Vignato; 84 Ciurria; 99 Diaw.